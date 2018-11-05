Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

В Бишкеке в ночном клубе две пьяные женщины устроили драку

396  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

4 ноября текущего года примерно в 03:45 в службу "102" поступил вызов, что в одном из ночных клубов происходит драка между женщинами. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГУВД г. Бишкек и УВД Ленинского района. По приезду на место было установлено, что две женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно нанесли телесные повреждения гражданке, а также умышленно повредили два мобильных телефона марки "Айфон 6S" и "Айфон X10".

В этот же день потерпевшая написала заявление о принятии мер в отношении двух женщин, которые 4 ноября в одном из ночных клубов нанесли ей телесные повреждения. По данному факту Следственной службой УВД Ленинского района возбуждено уголовное дело по статье 234 (Хулиганство) УК КР. Назначены экспертизы.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны: С.Б.,1997 г.р., и С.М.,1995 г.р. На основании статьи 94 (Основания задержания лица, подозреваемого в совершении преступления) УПК КР. Проводится расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374756
Теги:
алкоголь, хулиганство, драка, Бишкек, ГУВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  