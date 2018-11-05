В Бишкеке в ночном клубе две пьяные женщины устроили драку

4 ноября текущего года примерно в 03:45 в службу "102" поступил вызов, что в одном из ночных клубов происходит драка между женщинами. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ГУВД г. Бишкек и УВД Ленинского района. По приезду на место было установлено, что две женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно нанесли телесные повреждения гражданке, а также умышленно повредили два мобильных телефона марки "Айфон 6S" и "Айфон X10".

В этот же день потерпевшая написала заявление о принятии мер в отношении двух женщин, которые 4 ноября в одном из ночных клубов нанесли ей телесные повреждения. По данному факту Следственной службой УВД Ленинского района возбуждено уголовное дело по статье 234 (Хулиганство) УК КР. Назначены экспертизы.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны: С.Б.,1997 г.р., и С.М.,1995 г.р. На основании статьи 94 (Основания задержания лица, подозреваемого в совершении преступления) УПК КР. Проводится расследование.