Полезные команды MegaCom на все случаи

Имея в своём распоряжении USSD-команды, можно легко управлять своим номером и существенно экономить на связи. Ведь эти короткие коды помогают подключать и отключать услуги, контролировать баланс, отслеживать трафик и многое другое. В нашем небольшом обзоре собрана информация о полезных запросах, которые способны сделать жизнь абонентов MegaCom намного проще.

USSD-команды для получения общей информации:

*112# - если необходимо срочно узнать номер своего телефона и тарифный план на новой сим-карте, например.

*500# - проверка состояния баланса телефона.

*5555# - информация об услуге "Mega БОНУС".

USSD-команды при нулевом балансе:

*282*055Ххххххх*сумма пополнения# - с помощью этой команды подключите услугу "Спасательный круг" и попросите близких пополнить ваш счет. Запрос может быть адресован не только абонентам MegaCom, но и на номера других сотовых операторов страны.

*222*1# - набрав эту команду, вы активируете услугу "Баланс +" и пополните ваш мобильный счет на 10 сомов.

*400#10#1# - для активации услуги "Второе дыхание", благодаря которой ваш баланс будет автоматически пополняться каждый раз при приближении нулевого порога.

*202*0АААxxxxxx# - отправив эту USSD-команду, можно воспользоваться услугой "Перезвони мне" и попросить абонента MegaCom перезвонить вам.

*212055Ххххххх – комбинация для подключения услуги "Звонок за счет друга". Самые отзывчивые и верные друзья оплатят разговор с вами за свой счет по стоимости 1 сом за минуту.

USSD-команды для управления тарифами:

*678*2# - актуальный запрос для пользователей пакетных тарифов линейки "Элдик S/M/L" и "Элдик S/M/L +TV". Он позволяет узнать доступные объемы по пакетам.

*755# - команда, которая пригодится для абонентов MegaCom с тарифным планом "ХАЙП". Набрав ее, можно узнать остатки трафика.

Больше информации на сайте компании.