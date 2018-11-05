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Уроженец Кыргызстана Ильзат Ахметов вошел в сборную России по футболу

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- ВБ
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Уроженец Кыргызстана, полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пребывает в шоковом состоянии после новостей о вызове в состав сборной России, пишет sports.ru.

– Когда узнал, что вызвали в сборную России, то не поверил, был в шоке, – цитирует пресс-служба ЦСКА Ахметова. – Долго отходил, не понимал, что происходит. Все меня поздравляют, я счастлив, для меня это огромная честь. Отдам все силы выступлениям за нашу страну!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил заявку на ближайшие игры национальной команды. 15 ноября состоится товарищеский матч с Германией в Лейпциге, а 20 числа пройдет заключительная игра группового турнира Лиги наций против Швеции в Сольне. Перед заключительным туром россияне лидируют в своей группе с семью очками.


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URL: https://www.vb.kg/374762
Теги:
Россия, спорт, футбол, Кыргызстан
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