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Балага суйунчу планируют выплачивать в течение 3 дней

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- Бакыт Стамов
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В Министерстве труда и социального развития намерены сократить срок процедуры по выплате пособия "балага суйунчу" до 2-3 дней. Об этом вчера заявил на рабочем совещании глава ведомства Улукбек Кочкоров.

В частности, министр труда и соцразвития подчеркнул, что необходимо приложить максимум усилий для создания комфортных условий для граждан в предоставлении государственных услуг.

- Сегодня в рамках внутриведомственной системы Корпоративной информационной системы социальной помощи (КИССП) мы намерены исключить пробелы и за короткие сроки, например, в течение двух-трех дней, без лишней волокиты перечислять денежные средства на счета заявителей, - сказал он.

Вместе с тем участники совещания выразили несколько предложений по открытию банковских счетов на новорожденных для упрощения выплаты "балага суйунчу". Так, было отмечено, что Министерство труда и социального развития заключило договор с 16 банками о том, что за услугу открытия банковского счета оплачивает само ведомство. Поэтому со стороны банков не должны взиматься дополнительные денежные средства за открытие счета и перечисление денежных средств.

Отметим, на прошедшем рабочем совещании Минсоцразвития приняли участие представители Министерства финансов, Государственной регистрационной службы, Национального банка и коммерческих банков.


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URL: https://www.vb.kg/374768
Теги:
Министерство социального развития, новорожденный, пособия, репродуктивное здоровье, Кыргызстан, балага суйунчу, Улукбек Кочкоров
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