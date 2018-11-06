Балага суйунчу планируют выплачивать в течение 3 дней

В Министерстве труда и социального развития намерены сократить срок процедуры по выплате пособия "балага суйунчу" до 2-3 дней. Об этом вчера заявил на рабочем совещании глава ведомства Улукбек Кочкоров.

В частности, министр труда и соцразвития подчеркнул, что необходимо приложить максимум усилий для создания комфортных условий для граждан в предоставлении государственных услуг.

- Сегодня в рамках внутриведомственной системы Корпоративной информационной системы социальной помощи (КИССП) мы намерены исключить пробелы и за короткие сроки, например, в течение двух-трех дней, без лишней волокиты перечислять денежные средства на счета заявителей, - сказал он.

Вместе с тем участники совещания выразили несколько предложений по открытию банковских счетов на новорожденных для упрощения выплаты "балага суйунчу". Так, было отмечено, что Министерство труда и социального развития заключило договор с 16 банками о том, что за услугу открытия банковского счета оплачивает само ведомство. Поэтому со стороны банков не должны взиматься дополнительные денежные средства за открытие счета и перечисление денежных средств.

Отметим, на прошедшем рабочем совещании Минсоцразвития приняли участие представители Министерства финансов, Государственной регистрационной службы, Национального банка и коммерческих банков.