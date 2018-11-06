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В Лейлекском районе подстрелили спикера местного кенеша Кубанычбека Баянова

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- Бакыт Стамов
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В ночь с 5 по 6 ноября 2018 года 32-летний спикер местного кенеша айыльного аймака Жаны-Жер Лейлекского района Кубанычбек Баянов был подстрелен у своего дома неопознанным лицом. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

По данным ведомства, преступник скрылся в неизвестном направлении. При этом оружие также пока не установлено.

- От полученной раны пострадавший был доставлен в г. Гафуров Согдийской области Таджикистан, где в местной больнице ему оказали первую медицинскую помощь. На сегодняшний день в Лейлекском РУВД создана оперативная группа, которая проводит все следственные мероприятия. По данному факту заведено уголовное дело, - пояснили в УВД Баткенской области.

Какой-либо особенной информации о деятельности Баянова в открытых источниках не сообщается. О мотивах покушения на спикера местного кенеша пока также ничего неизвестно.


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URL: https://www.vb.kg/374771
Теги:
Баткенская область, оружие, спикер, преступление, Кыргызстан, следствие, УВД
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