Милиция просит опознать труп мужчины, погибшего в ДТП (Осторожно, 18+)

6 октября 2018 года, примерно в 21.45 часов на 70 км объездной дороги Бишкек-Торугарт в результате дорожно-транспортного происшествия скончался мужчина европейской национальности, возраст 35-40 лет. До настоящего дня личность погибшего не установлена.

Приметы: рост 165-170 см, волосы каштановые, коротко стриженные, среднего телосложения.

Был одет: темно-синие джинсы, белая футболка, шлепанцы черного цвета.

Уважаемые граждане!

Все, кто знает о личности погибшего в ДТП, просим Вас сообщить в Следственную службу ОВД г.Токмок по телефонам: 0(313) 86-31-02, 0(701) 03-10-38 или в 102.

Благодарим за содействие!