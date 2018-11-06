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Милиция просит опознать труп мужчины, погибшего в ДТП (Осторожно, 18+)

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- ВБ
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6 октября 2018 года, примерно в 21.45 часов на 70 км объездной дороги Бишкек-Торугарт в результате дорожно-транспортного происшествия скончался мужчина европейской национальности, возраст 35-40 лет. До настоящего дня личность погибшего не установлена.

Приметы: рост 165-170 см, волосы каштановые, коротко стриженные, среднего телосложения.

Был одет: темно-синие джинсы, белая футболка, шлепанцы черного цвета.

Уважаемые граждане!

Все, кто знает о личности погибшего в ДТП, просим Вас сообщить в Следственную службу ОВД г.Токмок по телефонам: 0(313) 86-31-02, 0(701) 03-10-38 или в 102.

Благодарим за содействие!


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URL: https://www.vb.kg/374781
Теги:
ДТП, погибшие, розыск, Токмак, Кыргызстан, УВД
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