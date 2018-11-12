Урмат Барыктабасов: В Бишкеке слишком много светофоров

Бизнесмен, политик и лидер партии "Мекен-Туу" Урматбек Барыктабасов предложил руководителю аппарата мэрии Балбаку Тулобаеву свое видение решения проблемы пробок в столице. Встреча политика и чиновника состоялась на днях в мэрии столицы. Об этом редакции VB.KG рассказал сам политик.

По его словам, проблему можно решить и при дефиците бюджета города.

- Я часто бываю в больших городах, и там этот вопрос четко решен. Во-первых, у нас слишком много светофоров. Их надо по максимуму убирать. Машина по возможности должна меньше делать остановок. Это внесет значительный вклад в уменьшение количества пробок. Второе – это разметки. Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что когда люди подъезжают к светофорам, то они ведут себя не совсем адекватно. То есть они нарушают ПДД. А все потому, что нет четкой разграничительной полосы. Наука доказала, что пробки возникают из-за того, что люди неправильно ездят. И поэтому была придумана разметка. К примеру, желтую полосу категорически нельзя пересекать. Сплошную полосу - тоже самое, - сказал он.

Еще одним решение проблемы, по мнению деятеля, должна стать транспортная развязка (система сооружений, позволяющая транспортным потокам пересекаться на двух и более уровнях, - прим. ред.).

- В целом, развязки и разметки очень разгрузят город. В Шанхае 24 миллиона жителей, и они не знают проблемы пробок и заторов. Для пешеходов в этом случае надо строить подземные и надземные переходы, - продолжил он.

В качестве доказательства своего утверждения Урматбек Аскарбекович привел в пример мировые города.

. В наш век цифровых технологий - это особенно актуально. Поставьте разметки, развязки, видеокамеры, и проблема пробок как минимум на 50 процентов решится. Весь мир этим успешно пользуется. Даже мэр Москвы Собянин ездил в Сингапур и сам убедился, что именно этим способом там решили проблему пробок, - добавил Барыктабасов.

Напомним, Урматбек Барыктабасов запомнился кыргызстанцам по своей бурной политической деятельности. В июне 2005 года он был обвинен в попытке мятежа и был объявлен в розыск. В 2010 году, после свержения президента Курманбека Бакиева, он возглавил марш в сторону Бишкека, в ходе которого произошли столкновения с милицией.