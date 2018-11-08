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В Техасе мужчина хотел убить, изнасиловать, а затем съесть ребенка

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- Виктория Григоренко
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21-летний мужчина по имени Александер Натан Бартер опубликовал сообщение в Даркнете (скрытые от рядовых пользователей и поисковиков интернет-ресурсы - ред.) о поиске сообщников в убийстве маленькой девочки, каннибализме и некрофилии. Об этом сообщает американское издание KTRE9 со ссылкой на полицию штата Техас.

Как отмечается, Бартер оставил засекреченные адреса электронной почты, чтобы ему могли написать те, кто согласился бы помочь с замыслом.

"На сообщение откликнулся секретный агент полиции, который искал преступников в "темной Сети". Он вызвался "помочь", предложив в качестве жертвы свою малолетнюю дочь. Бартер расспросил о дочери, рассказал, где проживает, и заявил, что хотел бы убить девочку, изнасиловать ее тело и съесть. Он спланировал встречу, пояснив, что жертву должны привести в гостиницу, где и должно было состояться задуманное. Мужчине он предложил делать вид, что дочь исчезла", - информирует издание.

Уточняется, что на встрече в указанном месте преступника задержали правоохранители.

"Он принес с собой пластиковый пакет и нож. Преступник арестован и уже дал показания", - добавляет издание.


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URL: https://www.vb.kg/374789
Теги:
дети, педофилия, суд, США, убийство, преступление
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