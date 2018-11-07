Во "Фрунзе" продают продукцию с "двойной" датой выпуска?

В столичном гипермаркете "Фрунзе" на упаковках товаров переклеивают даты выпуска продукции. Об этом написала в instagram пользовательница интернета Настасья, выложив соответствующее видео.

По ее словам, поверх старой даты выпуска молочных сосисек "Папа может" наклеили новую дату.

"Не первый раз слышу от знакомых, что в сети магазинов "Фрунзе" переклеивают даты ... но в этот раз сама столкнулась с такой проблемой в филиале "Дордой Плаза". .. Хотела купить сосиски, но вовремя обратила внимание на их внешний вид, он был далеко не свежим, посмотрев на дату обнаружила наклейку, под ней же была совсем другая дата производства.

Администратор по имени Адиль сказал, что якобы такими их поставили уже поставщики, как-то в это слабо верится, человек, который не первый день стоит на приёме товара, уж точно знает, куда нужно смотреть ... тем более, повторюсь, такое наблюдается не впервые.

P.S. Никто и словом не обмолвился, что товар уберут с прилавка (а там было упаковки 3), пока я настоятельно не попросила это сделать", - написала она.

За комментариями по этому поводу редакция VB.KG обратилась к пиар-менеджеру сети гипермаркетов – Натали, которая пояснила, что вина полностью лежит на поставщике товара.

- Всю колбасную продукцию гипермаркетов мы сняли. С сегодняшнего утра мы расследовали этот инцидент с сосисками и пришли к определенному выводу. У нас есть видео, где зафиксировано, что мы сдаем поставщику просроченный товар. Он же в этот же день поставил нам этот же товар, но только с измененными датами выпуска. Поэтому сейчас мы разбираемся с поставщиком и нашими сотрудниками, которые не проконтролировали этот момент. На данный момент мы привлекли нашу службу безопасности, коммерческие департаменты и составляем штрафные санкции. Мы также ждем, когда Настасья с нами свяжется, чтобы мы могли с ней встретиться и лично извиниться перед ней, - сказала она.