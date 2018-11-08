В Казахстане создадут хранилища генетического биоматериала

В Казахстане планируют создать специализированные хранилища биологических материалов, передает Tengrinews.kz.

С такой инициативой в парламенте РК выступили депутаты.

"Законопроектом предусмотрено понятие "биобанки" - важный компонент научных исследований. Казахстан должен иметь биобанки для хранения генетического материала человека, животных, растений, микроорганизмов. Это особенно важно в контексте нарастающих рисков экологических и антропогенных катастроф. Научное сообщество Казахстана нуждается в создании биобанков уже сейчас, и некоторые организации, как Казахский национальный медуниверситет имени Асфендиярова, Назарбаев Университет, предпринимают шаги по их созданию своими силами, работу по обеспечению правового поля необходимо максимально ускорить", - сказала депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова.

Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов также отметил, что стране необходимы специальные хранилища для исчезающих образцов биоразнообразия.

"В Казахстане хорошо развиваются персонализированная медицина, генетическое секвенирование, молекулярная биология. Полноценного банка у нас нет, поэтому мы собираемся развивать это направление по двум векторам. Первое - это биологические банки. Второе - биобанки медицинского направления. У нас есть исследования, все нормы, если данная норма будет принята, мы проведем соответствующую работу", - сказал вице-министр.