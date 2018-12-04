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Кто разжигает национальную рознь в Кирнете?

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- Бакыт Стамов
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На днях в парламенте обсуждали информационную безопасность. Отдельные депутаты требовали, чтобы Комитет нацбезопасности вел контроль за комментариями и темами в соцсетях. К какой-то единой позиции парламентарии по этому вопросу еще не пришли.

А ведь вопрос, на самом деле, очень важный. Особенно с учетом того, что в последнее время то в одной, то в другой группе кыргызского сегмента Facebook появляются провокационные публикации, однозначно направленные на разжигание национальной розни.

Так, недавно пользовательница этой соцсети некая Жадыра Мелисбекова опубликовала вопрос, можно ли в Кыргызстане открыть кафе или магазин исключительно для граждан КР титульной нации. Радует, что большая часть комментаторов отреагировала крайне отрицательно на подобные "опросы", и, видимо, после жалоб администрации соцсети или группы публикацию быстро удалили.

Но информация уже успела дойти до ГКНБ. Как пояснил редакции VB.KG пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов, в специалисты проводят соответствующую работу, по итогам которой будет дана юридическая оценка и приняты меры.

Какие именно меры будут приняты в отношении этой гражданки, пока неизвестно, но есть подозрение, что никакой Мелисбековой, судя по ее аккаунту, и вовсе не существует. Скорее всего это ничто иное, как "фейк".

Тем более вопрос, кому выгодны такие "вбросы" в соцсетях, и кто стоит за попыткой разжечь национальную рознь в Кыргызстане, стоит остро.

Ну а пока ГКНБ выносит свой вердикт, пожалуйста, не оставляйте такие публикации без внимания, а прилагайте все усилия, чтобы их не было на лентах соцсетей.

Справка: Каким образом можно защитить себя в интернете от подобных провокационных публикаций? Facebook советует в этом случае перейти по ссылке "Пожаловаться" рядом с размещенным материалом. Далее необходимо выбрать вариант, который точнее всего описывает проблему, и следовать инструкциям на экране.


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URL: https://www.vb.kg/374795
Теги:
Facebook, ГКНБ, Интернет, парламент, Кыргызстан, межнациональная вражда, межнац
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