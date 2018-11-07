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В праздники коммунальные службы Бишкека будут работать в штатном режиме

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- ВБ
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Мэрия города Бишкек сообщает, что в период праздников коммунальные службы будут работать в штатном режиме.

Для оперативного решения вопросов, касающихся теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также для улучшения качества обслуживания граждан столицы в ОАО "Бишкектеплосеть" работает Центр поддержки потребителей.

Операторы центра с 7:30 до 19:00 часов обслуживают телефонные обращения потребителей тепловой энергии на многоканальной телефонной линии.

Уважаемые горожане! Мэрия города Бишкек просит вас по всем вопросам, касающимся горячего водоснабжения обращаться по телефонам ОАО "Бишкектеплосеть":

- (0312) 61-11-69 – центр поддержки потребителей, короткий номер 1980;

- 36-57-19, 30-07-67 – дежурные инженеры Центрального района;

-51-06-22, 21-74-06 – дежурный инженер Южного района;

- 56-85-58 – диспетчерская служба.

По вопросам холодного водоснабжения необходимо обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по номеру: 56-03-20 (центральная дежурная диспетчерская служба).

Номера телефонов для обращений по проблемам ЖКХ через приложение WhatsApp:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 997 927;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0555209911;

Аскарбеков Мавлян Амангельдиевич (Первомайский район) - 0555 66-60-96;

Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) - 0707 94 08 60.

Всегда с горожанами на связи - работает круглосуточный Call-центр мэрии города Бишкек, можно звонить на номера: 185 и 1840 круглосуточно.

Также мэрия запустила приложение "Бишкек 312" для приема жалоб населения о проблемах города.

"Бишкек 312" - это официальное приложение от мэрии. Приложение в тестовом режиме заработало еще в начале года, но сейчас его запустили официально. Распоряжение об этом мэр подписал еще 12 октября.

Пользователи могут скачать его в PlayMarket и AppStore.


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URL: https://www.vb.kg/374796
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Азиз Суракматов, Бишкекводоканал, Бишкектеплосеть, мэрия, Северэлектро, отключение воды, отключение газа, отключение электроэнергии, ремонт, Бишкек, мэр
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