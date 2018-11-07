Жээнбеков: СМИ живут проблемами наших граждан!

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил журналистов страны с профессиональным праздником – Днем информации и печати Кыргызской Республики.
Текст поздравления Главы государства:
"Уважаемые работники сферы информации и печати! Дорогие журналисты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем информации и печати Кыргызской Республики!
Средства массовой информации в Кыргызстане, оказывая большое влияние на все сферы общественной жизни, стали важнейшим элементом развитого гражданского общества. Они живут проблемами наших граждан, помогают им их решать и быть в курсе событий, получать оперативную и достоверную информацию.
Открытый диалог между властью и прессой - неотъемлемая часть нашей работы. И без участия средств массовой информации невозможно представить эффективно действующий механизм государственного управления.
Уверен, что журналисты и впредь будут активно способствовать формированию позитивного имиджа Кыргызстана в мировом сообществе.
Ценим и опираемся на поддержку СМИ в проведении всех реформ, направленных на развитие страны и обеспечение благополучия кыргызстанцев, борьбе с коррупцией во всех органах государственного управления.
Желаю всем работникам средств массовой информации здоровья, счастья, благополучия и новых творческих свершений, которые будут по достоинству оценены обществом!