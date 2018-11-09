В Казахстане хотят поставить памятник Юсупу Абдрахманову

В Казахстане предложили поставить памятник первому главе правительства Киргизской АССР Юсупу Абдрахманову. Такое предложение направил акиму Актюбинской области Бердибеку Сапарбаеву казахстанский активист Турарбек Кусаинов, передает издание glavcor.info.

По данным СМИ, активист мотивировал свое предложение тем фактом, что во время голода 1930-х годов народ Кыргызстана во главе с Юсупом Абдрахмановым оказал помощь казахстанцам.

"Из достоверных исторических источников известно что палачи Сталина были особо активны в 1936-1938 годах. За этот период были репрессированы более чем 110 тысяч казахстанцев. Более 25 тысяч наших соотечественников были расстреляны. Это было время, когда Казахстаном руководил Левон Мирзоян.

Предлагаем убрать статую Мирзояна и вместо неё поставить памятник известному сыну киргизского народа Жусупу (Юсупу) Абдрахманову, который с 1930-х годов поддерживал братский казахский народ в период великого голода, страшного геноцида, унесшего в небытие около 48% нашего народа. Считаем, что такой герой как Абдрахманов заслуживает того, чтобы его именем называли улицы в любом регионе Казахстана", - написал в своем обращении Кусаинов.