Улан Эгизбаев посмертно награжден международной премией Берка

Престижная говорите? Что-то Гугл про эту премию вообще ничего не знает. Ни на русском, ни на английском ничего про эту премию не находит.
Погибший журналист Улан Эгизбаев стал обладателем престижной международной премии Совета директоров вещания США (BBG) имени Дэвида Берка. Об этом написала на своей странице в facebook его супруга Сапаргул Абдинабиева.
"С одной стороны радостная новость, с другой - на сердце печаль. Улан стал обладателем международной премии имени Дэвида Берка. До этого в Кыргызстане его наградили медалью "Эрдик". Он очень бы радовался этим наградам, - написала она на своей странице.
Справка: Награда имени Дэвида Берка носит имя первого председателя Совета международного вещания США, который руководил ею первые три года ее существования. Награду имени Берка вручают ежегодно в честь мужества, честности и профессионализма журналистов средств информации.