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Улан Эгизбаев посмертно награжден международной премией Берка

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- Бакыт Стамов
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Погибший журналист Улан Эгизбаев стал обладателем престижной международной премии Совета директоров вещания США (BBG) имени Дэвида Берка. Об этом написала на своей странице в facebook его супруга Сапаргул Абдинабиева.

"С одной стороны радостная новость, с другой - на сердце печаль. Улан стал обладателем международной премии имени Дэвида Берка. До этого в Кыргызстане его наградили медалью "Эрдик". Он очень бы радовался этим наградам, - написала она на своей странице.

Справка: Награда имени Дэвида Берка носит имя первого председателя Совета международного вещания США, который руководил ею первые три года ее существования. Награду имени Берка вручают ежегодно в честь мужества, честности и профессионализма журналистов средств информации.


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URL: https://www.vb.kg/374805
Теги:
награда, премия, Кыргызстан, Уланбек Эгизбаев, журналисты
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Комментарии
Нарын Кыргызстан
09.11.2018, 11:22
Карма: +23
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 79
Минусов: 56
Комментариев: 118

Престижная говорите? Что-то Гугл про эту премию вообще ничего не знает. Ни на русском, ни на английском ничего про эту премию не находит.

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