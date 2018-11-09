Улан Эгизбаев посмертно награжден международной премией Берка

Погибший журналист Улан Эгизбаев стал обладателем престижной международной премии Совета директоров вещания США (BBG) имени Дэвида Берка. Об этом написала на своей странице в facebook его супруга Сапаргул Абдинабиева.

"С одной стороны радостная новость, с другой - на сердце печаль. Улан стал обладателем международной премии имени Дэвида Берка. До этого в Кыргызстане его наградили медалью "Эрдик". Он очень бы радовался этим наградам, - написала она на своей странице.

Справка: Награда имени Дэвида Берка носит имя первого председателя Совета международного вещания США, который руководил ею первые три года ее существования. Награду имени Берка вручают ежегодно в честь мужества, честности и профессионализма журналистов средств информации.