Просьба проверить законность строительства многоэтажного дома в 7-м мкр

Добрый день, "Вечерка"! После постройки дома "Мегастрой" в 7-мкр, началась стихийная торговля в углу дома. Иногда здесь пробки, от которых стоит весь двор! Прошу проверить этот объект, есть ли у них документы на постройку дома, так как здесь не предусмотрено строительство многоэтажного дома. Возможно у них нет документов и красной книги. Их магазин стоит на тротуаре. В магазине МегаСити постоянно припаркованы автомашины, которые мешают проезду. Также проверьте пожалуйста персонал магазина, там возможно работают нелегалы и часто работают дети.

Народную новость прислала Наталья