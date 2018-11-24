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Просьба проверить законность строительства многоэтажного дома в 7-м мкр

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Добрый день, "Вечерка"! После постройки дома "Мегастрой" в 7-мкр, началась стихийная торговля в углу дома. Иногда здесь пробки, от которых стоит весь двор! Прошу проверить этот объект, есть ли у них документы на постройку дома, так как здесь не предусмотрено строительство многоэтажного дома. Возможно у них нет документов и красной книги. Их магазин стоит на тротуаре. В магазине МегаСити постоянно припаркованы автомашины, которые мешают проезду. Также проверьте пожалуйста персонал магазина, там возможно работают нелегалы и часто работают дети.

Народную новость прислала Наталья


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URL: https://www.vb.kg/374806
Теги:
Бишкекглавархитектура, мэрия, торговля, нарушения, Бишкек
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