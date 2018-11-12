"Безопасный город" обещают запустить через 90 дней

Первые комплексы по проекту "Безопасный город" будут введены в эксплуатацию в течение 90 дней. Об этом после подписания договора о начале реализации первого этапа проекта сообщил заместитель генерального директора ОАО "Концерн радиостроения ВЕГА" Сергей Калмыков.

После этого планомерно будут вводится остальные комплексы.

- Пока трудно сказать, будут ли введены в эксплуатацию стационарные или мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД. Мы будем придерживаться разработанного плана, - отметил Калмыков.

Глава госкомсвязи Бакыт Шаршембиев добавил, что установка стационарных комплексов может занять больше времени, так как для их установки на каждом перекрёстке потребуются разрешения от курирующих госорганов.