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"Безопасный город" обещают запустить через 90 дней

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- Екатерина Улитина
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Первые комплексы по проекту "Безопасный город" будут введены в эксплуатацию в течение 90 дней. Об этом после подписания договора о начале реализации первого этапа проекта сообщил заместитель генерального директора ОАО "Концерн радиостроения ВЕГА" Сергей Калмыков.

После этого планомерно будут вводится остальные комплексы.

- Пока трудно сказать, будут ли введены в эксплуатацию стационарные или мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД. Мы будем придерживаться разработанного плана, - отметил Калмыков.

Глава госкомсвязи Бакыт Шаршембиев добавил, что установка стационарных комплексов может занять больше времени, так как для их установки на каждом перекрёстке потребуются разрешения от курирующих госорганов.


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URL: https://www.vb.kg/374817
Теги:
ДТП, правительство, Кыргызстан, Безопасный город, Шаршембиев Бакыт
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