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Брошенные на дороге машины мешают "Тазалыку" очищать дороги от снега

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- ВБ
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Сотрудники МП Тазалык продолжают работы по очистке столичных улиц от снега.

Работы по подсыпке дорог песчано-соляной смесью начались примерно в 4:00 утра. Было израсходовано 92 тонны песка и 8 тонн технической соли.

Для работы привлечены 25 единиц спецтехники, из них 18 снегоуборочных машин на базе МАЗ, пескоразбрасывательных машины на базе ЗИЛ-130 КДМ, 1 фронтальный погрузчик, 4 универсальные машины.

Работы по очистке снега, подсыпке столичных улиц песчано-соляной смесью и очистке тротуаров будут продолжаться непрерывно.

Очисткой тротуаров от снега занимаются 740 дворников. Также на линии 113 грузчиков, которые задействованы на санитарной очистке города.

Напоминаем, что сотрудники МП "Тазалык" часто сталкиваются с проблемой неправильно припаркованных автомобилей у обочин дорог. Они очень мешают проезду спецтехники, тем самым оставляя часть дороги у обочины в летнее время неубранной, а в зимнее время не подсыпанной солью и песком.

Также стоит отметить, что согласно правилам благоустройства города пункта 5.6. "Собственники, владельцы или пользователи объектов и (или) территорий, МП "Тазалык", должны производить очистку тротуаров, пешеходных дорожек, проездов, парковок транспорта на закрепленных и прилегающих территориях от снега и наледи до твердого покрытия. При возникновении наледи территория обрабатывается инертными материалами (песок, мелкий щебень и т.д.)."


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URL: https://www.vb.kg/374818
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, Тазалык, снегопад, Бишкек, Кыргызстан, выпал снег
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Комментарии
Месний .
12.11.2018, 13:08
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 0
Комментариев: 9

Ну так в чем же дело? Если машина припаркована с нарушением ПДД, пусть звонят в ГАИ и требуют прислать эвакуатор.

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