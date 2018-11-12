Гололед, снег, минусовые температуры. Какая погода нас ожидает?

В КР 12-13 ноября интенсивные осадки и резкое понижение дневных температур. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на Кыргызгидромет.

"Налипание снега на провода и деревья. 13-14 ноября ясно, но значительное понижение дневных температур до минусовых отметок в дневное и ночное время. На дороге снежные заносы, накат, гололедица. Такая неустойчивая погода осложнит работу транспорта, линий электропередач и коммунальных служб", - проинформировали в МЧС.

Сегодня в Бишкеке температура воздуха составит ночью −5, днем +3 градуса. В Иссык-Кульской области – минус 5 ночью и +6 градусов днем. В Таласской области ночью −6, днем до +3. В Нарынской температура ночью опустится до −11 градусов, днем +3. На юге республики теплее - в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −2, днем до +8 градусов. Дождь.