"Бакай Банк" предлагает инвестировать доходы в золото

В период нестабильности на валютных рынках большинство инвесторов предпочитают вкладывать свои средства в достаточно устойчивый рынок металлов, ориентируясь на курс золота. При понижении курса валюты золото, как правило, растет в цене. Поэтому для всех драгоценных металлов в целом свойственны высокая надежность вложения денег, тенденция к повышению или по меньшей мере сохранению его стоимости.

Такой способ инвестиций сегодня доступен и кыргызстанцам. Возможность вкладываться в золото появилась у наших соотечественников сравнительно недавно – всего три года назад, но уже сейчас пользуется популярностью у населения. Чем этот инвестиционный инструмент привлекает жителей нашей страны и сколько реально можно заработать на желтом металле, рассказал начальник казначейства ОАО "Бакай Банк" Дайыр Ахмедалиев.

- Расскажите, как давно банк начал продажу мерных слитков Национального банка Кыргызстана?

- "Бакай Банк" одним из первых коммерческих банков республики занялся операциями по реализации мерных золотых слитков Нацбанка. Сначала, конечно, мы получили лицензию НБ КР, которая дает право на проведение подобных сделок. И уже в июне 2016 года приобретение золотых слитков стало доступно в нашем банке. Пока эта услуга действует не во всех отделениях, но со временем мы планируем наладить операции с золотом в регионах.

- Почему выгодно вкладывать деньги в золотые мерные слитки?

- Главное преимущество такого капиталовложения - гарантированный обратный выкуп, что значительно повышает ликвидность этого финансового инструмента. Также в пользу инвестиционных вложений в золото говорит то, что в нашей стране операции с мерными слитками освобождены от налога на добавленную стоимость, а также от налога с продаж.

- Золото в слитках представляется чем-то очень дорогим. Разве может простой человек позволить себе такую покупку?

- Ассортимент слитков таков, что купить драгметалл может даже студент. В продаже имеются слитки от сравнительно дешевых весом в один, три и пять граммов до унции (31 грамм), для приобретения которых потребуется внушительная сумма. Подлинность и качество каждого из слитков подтверждаются специальной упаковкой-сертификатом.

- Значит ли это, что слиток нельзя изымать из упаковки?

- Все верно. Если вы решили купить слиток, то помните, что упаковка должна оставаться целостной. Она – гарантия того, что банк обязательно выкупит золото обратно, если вы захотите его продать. Если сертификат будет поврежден, то необходимо будет произвести детальную экспертизу, которая может длиться до 10 дней и стоит около 9-11 процентов от стоимости самого слитка. Только после этого сделку можно будет завершить.

- Насколько прочен сам слиток?

- Высокая проба золота обуславливает его чрезвычайную мягкость - поверхность царапается даже от прикосновения пальцев, ткани и салфеток. При повреждении металл сразу же теряет свою ценность, поэтому слитки требуют такого же бережного отношения, как и сопровождающая их документация.

- Только ли для инвестирования приобретают слитки?

- Самые ходовые сегодня в нашем банке - это 5-, 10-граммовые слитки и весом в унцию. Их чаще всего покупают в подарок, так же как и коллекционные монеты, эмитированные НБ КР.

- Какой валютой оплачиваются слитки?

- Расчет по этим операциям производится в сомах. Стоимость мерного слитка меняется практически ежедневно, в соответствии с ценой на золото на международных рынках драгоценных металлов. Оплата принимается как в наличной, так и в безналичной форме.

- После покупки мерного золотого слитка его можно оставить на хранение в вашем банке?

- Да, банк предоставляет услуги по хранению драгметаллов. Для этого необходимо открыть счет под ответственное хранение. Услуга обойдется в 15 сомов за сутки. Ограничений по количеству слитков, оставленных на хранение в одной ячейке, нет.

- Сколько можно заработать на золотых слитках?

- Сложно сказать. Все зависит от цены на золото на момент покупки и продажи. С того момента, как наш банк предоставляет услуги по реализации мерных слитков, цена на золото поднялась на 15-20 процентов.

- Есть ли альтернативные золотым слиткам инструменты инвестирования?

- В сентябре 2017 года "Бакай Банк" первым среди банков Кыргызстана получил дополнительную лицензию на проведение операций с обезличенными металлическими счетами. Это дает возможность клиентам приобрести золото в обезличенной форме. Принцип тот же: держатели металлических счетов зарабатывают на разнице золота в цене на момент открытия и закрытия счета. Со всеми продуктами ОАО "Бакай Банк" клиенты могут ознакомиться на нашем сайте www.bakaibank.kg.

- В чем преимущества таких счетов?

- Счет можно открыть и закрыть в любой рабочий день. И, приобретая обезличенное золото, клиент не переплачивает за переплавку золота в слитки, упаковку и маржу НБ КР на золото. Приблизительно стоимость приобретения грамма виртуального золота на 35% дешевле физического аналога. Кроме того, открытие и обслуживание ОМС в "Бакай Банке" абсолютно бесплатно. Для открытия счета физическому лицу достаточно прийти в отделение нашего банка с паспортом.

- Есть ли риски, связанные с инвестированием в золото?

- ОМС не подпадают под государственную программу защиты депозитов. Так как фактически металлические счета не являются депозитами. В случае если цена на золото упадет, клиент несет убытки, которые банк ему не возместит. Однако в операциях с золотом риск достаточно невысок: желтый металл остается в цене уже несколько тысячелетий и последние тренды показывают, что его стоимость едва ли будет падать. Золото очень удобный инвестиционный инструмент, который можно использовать как для накопления денежных средств, так и для их хранения. Золото по-прежнему надежное финансовое вложение в будущее.

С более подробной информацией можно ознакомиться на нашем сайте.

По вопросам приобретения мерных слитков обращаться по телефонам: 0 (312) 31 14 86 либо 0 (312) 61 00 61, с мобильного: 6111, WhatsApp: +996 (554) 00 61 11.

ОАО "Бакай Банк" уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.