Улицы, где с сегодняшнего дня в Бишкеке отключат газ

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- c 12 по 13 ноября в г. Бишкек по улицам: Ленская, Лазо, Фучика;

- c 13 по 14 ноября в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Шукурова, Джантошева, Карадарьинская, пер.Ясенский;

- с 14 по 15 ноября в с. Аламедин в районе, ограниченном отрезками улиц: Гидростроительная, Чапаева, Набережная, р.Аламедин.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.