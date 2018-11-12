Неплательщик алиментов пытался выехать из Кыргызстана по чужому паспорту

Накануне на пункте пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" пограннаряд задержал гражданина Кыргызстана, пытавшегося выехать в Казахстан по чужому паспорту. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Как отмечается, при прохождении паспортного контроля молодой человек предъявил паспорт на имя С.К., 1992 г.р.

"Однако проверка выявила, что находящийся на КПП гражданин – не владелец документа. Позже он признался, что является К.Ж. уулу, 1991 г.р.. По словам мужчины, он использовал чужой паспорт из-за ограничения на выезд за пределы республики в связи с неуплатой алиментов", - проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что после оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.