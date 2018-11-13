Барыктабасов: В здании Генпрокуратуры можно устроить "Силиконовую долину"

Урмат Барыктабасов продолжает делиться с VB.KG своими идеями по поводу благоустройства города, которые он озвучил на встрече с руководителем аппарата мэрии столицы. Так, он считает, что не нужно разрушать старое здание генпрокуратуры в Бишкеке, на месте которого планируется постройка сквера.

По его словам, есть возможность более целесообразнее использовать пятиэтажное здание.

- На встрече с рукаппарата мэрии Балбаком Тулобаевым я так и сказал, что скверов и так хватает, а ломать не строить. Это огромное здание можно использовать более рационально. В ответ мне говорят, что из-за этого здания, мол, столько негатива было и революций. Я говорю, что если так мыслить, то тогда надо сносить Белый дом, Жогорку Кенеш, мэрию и все здания милиции. Тогда сносите весь Бишкек! – сказал он.

Вместо этого активист предложил отдать здание молодым дарованиям.

- В этом здании можно создать маленькую "Силиконовую долину" или "Сколково", как в Москве. В госструктурах все время жалуются на нехватку денег, а я говорю, что деньги лежат в умах людей. Надо просто это использовать. Сегодня магазины и базары - это вчерашний день. И поэтому очень важно в стратегии развития города уделить значительное внимание образованию. Дворник получает зарплату в размере 20 тысяч сомов. Интеллектуал, который будет здесь сидеть и работать, будет приносить 5-6 тысяч долларов в месяц прибыли. Я понимаю, что у мэрии не хватит знаний создать что-то особенное, но вы же можете создать условия. К примеру, я знаю одного парня, который совместно с американцами и россиянами открывает компанию, которая будет решать проблему швейников в Кыргызстане. У него есть ум, идея, инновация и видение проблемы, но у него нет денег для осуществления своей идеи. То есть я имею в виду именно таких талантливых людей, - добавил Урматбек Аскарбекович.

К сожалению каких-то расчетных данных в качестве обоснования своих идей политик не заявил.