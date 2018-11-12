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В Бишкеке начали свою работу приюты для бездомных

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- ВБ
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В холодное время года тяжелее всего приходится лицам без определенного места жительства. Для оказания минимальных социальных услуг для бездомных людей в этот период мэрией Бишкека организованы как постоянные, так и временные приюты. Таким образом, 160 человек временно размещены по приютам. Однако их количество будет увеличиваться, сообщает пресс-служба муниципалитета.

На территории Первомайского района по адресу: проспект Жибек Жолу №413 на постоянной основе функционирует муниципальный дом "Коломто", в котором получают одноразовое питание и ночлег от 70 до 100 лиц без определенного места жительства. В настоящее время там проживают 70 человек. С приютом можно связаться по телефону: 30-48-55, директор - Сманалиева Айгуль Дондоевна.

В Ленинском районе по улице Трудовой №10 функционирует "Центр милосердия" для женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас 11 женщин с 17 детьми временно нашли убежище. С центром можно связаться по телефону: 64-48-71, директор - Уркуя Исманова, 0550 54 66 22.

Кроме того, на зимний период с ноября по март в двух районах города будут открыты временные приюты с предоставлением одноразового горячего питания и ночлега. Ежедневно в течение зимнего периода эти приюты смогут принять до 100 бездомных.

Приют в Свердловском районе будет находиться по адресу: ул. Фере 34-а, т. 58-03-68, главный специалист отдела адресной социальной помощи Свердловского района Зеркинбек Мамаев, тел 360-335, 0556 564-656. В настоящее время здесь находится порядка 30 человек.

В Октябрьском районе приют будет расположен по адресу: ул. А. Токомбаева в 12 мкр. в здании Комбината благоустройства, т. 42-64-47. Специалист сектора социальных услуг Октябрьского района Сталбек Эсенкулов, тел: 570-392, 0708 880-218. В этом приюте находятся 32 человека.

Начальник управления социального развития мэрии города Бишкек Нурбек Курманбеков, тел: 62-37-73, 62-42-24, 0558 60 01 01.

Социальный отдел мэрии города Бишкек Миргуль Чыдыева, тел: 61-39-78, 0703330027.


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Теги:
бомж, приют, штормовое предупреждение, Бишкек, выпал снег
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