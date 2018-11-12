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Все расходы в 2019 году будут покрыты за счет внутренних источников

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- ВБ
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"Несмотря на ограниченность ресурсов, бюджетная политика направлена на развитие регионов и обеспечение устойчивого роста экономики", –­ заявил премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев при рассмотрении проекта Закона Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы" в ходе расширенного заседания Комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Глава правительства отметил, что данный законопроект разработан с учетом приоритетных направлений Национальной стратегии устойчивого развития на 2018-2040 годы, Указа Президента Кыргызской Республики "Об объявлении 2018 года – Годом развития регионов" и Программы Правительства Кыргызской Республики "Единство. Доверие. Созидание".

Премьер-министр подчеркнул, что все расходы в 2019 году будут покрыты за счет внутренних источников.

"Внешние займы и гранты будут привлекаться в целях реализации инвестиционных проектов. Это связано со стабилизацией внешнего долга и направлением внешней помощи на проекты, стимулирующие рост отечественной экономики", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, правительство направит усилия для ввода новых инструментов стимуляции фискального и экономического администрирования в следующих сферах:

- переработка сельхозпродукции;

- текстиль и швейное производство;

- туризм и экология;

- инновационные технологии;

- поддержка малого и среднего бизнеса;

- стимулирование самозанятости населения.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что совместно с Жогорку Кенешем Кыргызской Республики будет вестись работа по принятию Концепции фискальной политики на среднесрочный период, в которой будут предусмотрены основные направления по развитию налоговой системы и налогового администрирования.

"Целью введения фискализации налоговых процедур является сокращение теневой экономики, активизация конкуренции, поддержка добросовестных налогоплательщиков, защита потребителей от контрафактной продукции, улучшение цифровых государственных услуг и создание стабильной доходной системы бюджета", - подчеркнул премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.


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URL: https://www.vb.kg/374832
Теги:
бюджет, законопроект, инвестиции, парламент, правительство, стратегия развития, Кыргызстан, экономика, Жогорку Кенеш, Мухамметкалый Абулгазиев
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