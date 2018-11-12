РусГидро опровергло заявления некоторых чиновников Кыргызстана

Следующее заявление распространено пресс-службой РусГидро.

В нем, в частности, указано следующее:

"В течение октября 2018 года в публикациях ряда СМИ приводились заявления представителей органов исполнительной власти Киргизской Республики, а также ОАО "Электрические станции", содержащие недостоверную и искаженную информацию в отношении ситуации, связанной с инициированием ПАО "РусГидро" арбитражного разбирательства против Киргизской Республики, а также намерением ПАО "РусГидро" продать 50% акций ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС".

В связи с этим РусГидро считает необходимым заявить следующее.

Информация о том, что Бишкек не получал официального уведомления о начале арбитражного разбирательства, не соответствует действительности.

Уведомление об арбитраже в установленном порядке было направлено 15 января 2018 года в адрес Президента Киргизской Республики, Премьер-министра Киргизской Республики, Министерство экономики, Министерства иностранных дел, Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, а также Министерства юстиции Киргизской Республики и Центра судебного представительства при Правительстве Киргизской Республики.

В течение 2018 года при активном участии представителей Киргизской Республики был определен состав арбитражного суда, администрирующий орган (Постоянный третейский суд в Гааге), а также согласован график арбитражного разбирательства по делу. В соответствии с указанным графиком, утвержденным процессуальным приказом от 25 сентября 2018 года, ПАО "РусГидро" 31 октября 2018 года направило в администрирующий орган развернутое исковое заявление, возражения на которое Киргизская Республика должна будет представить не позднее 15 апреля 2019 года.

В течение 2016-2018 гг. ПАО "РусГидро" неоднократно обращалось в ОАО "Электрические станции", Национальный энергохолдинг и Правительство Киргизской Республики по вопросу передачи 50% акций ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС". Обязанность принятия указанных акций в собственность уполномоченной организации Киргизской Стороны (ОАО "Электрические станции") предусмотрена статьей 14 Соглашения о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций от 20 сентября 2012 года при его прекращении. Решение о передаче принадлежащих ПАО "РусГидро" акций ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС" до 8 августа 2016 года было принято в рамках переговоров уполномоченных представителей сторон, состоявшихся в Бишкеке 2 июня 2016 года. Кроме того, постановлением Жогорку Кенеша Киргизской Республики от 1 декабря 2016 года №1155-VI Правительству Киргизской Республики поручено осуществить приемку-передачу доли ПАО "РусГидро" в уставном капитале совместного предприятия на баланс ОАО "Электрические станции".

Несмотря на указанные решения, поручения и договоренности, Киргизская Республика не предпринимает никаких мер, направленных на принятие доли в ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС" в собственность ОАО "Электрические станции". Таким образом, заявления о том, что ПАО "РусГидро" официально не сообщало Киргизской Стороне о своих намерениях в отношении акций ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС" также не соответствуют действительности и опровергаются имеющейся в распоряжении РусГидро перепиской сторон по данному вопросу.

Как и ранее, ПАО "РусГидро" действует строго в рамках правового поля и соответствующим образом транслирует свою официальную позицию в публичном пространстве. ПАО "РусГидро", как и прежде, готово к конструктивному диалогу при обсуждении компенсации Киргизской Стороной затрат, понесенных ПАО "РусГидро" в связи с участием в проекте строительства Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций на территории Киргизской Республики.

Справка:

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет более 39 ГВт".

Пресс-служба РусГидро