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РусГидро опровергло заявления некоторых чиновников Кыргызстана

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- ВБ
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Следующее заявление распространено пресс-службой РусГидро.

В нем, в частности, указано следующее:

"В течение октября 2018 года в публикациях ряда СМИ приводились заявления представителей органов исполнительной власти Киргизской Республики, а также ОАО "Электрические станции", содержащие недостоверную и искаженную информацию в отношении ситуации, связанной с инициированием ПАО "РусГидро" арбитражного разбирательства против Киргизской Республики, а также намерением ПАО "РусГидро" продать 50% акций ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС".

В связи с этим РусГидро считает необходимым заявить следующее.

Информация о том, что Бишкек не получал официального уведомления о начале арбитражного разбирательства, не соответствует действительности.

Уведомление об арбитраже в установленном порядке было направлено 15 января 2018 года в адрес Президента Киргизской Республики, Премьер-министра Киргизской Республики, Министерство экономики, Министерства иностранных дел, Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, а также Министерства юстиции Киргизской Республики и Центра судебного представительства при Правительстве Киргизской Республики.

В течение 2018 года при активном участии представителей Киргизской Республики был определен состав арбитражного суда, администрирующий орган (Постоянный третейский суд в Гааге), а также согласован график арбитражного разбирательства по делу. В соответствии с указанным графиком, утвержденным процессуальным приказом от 25 сентября 2018 года, ПАО "РусГидро" 31 октября 2018 года направило в администрирующий орган развернутое исковое заявление, возражения на которое Киргизская Республика должна будет представить не позднее 15 апреля 2019 года.

В течение 2016-2018 гг. ПАО "РусГидро" неоднократно обращалось в ОАО "Электрические станции", Национальный энергохолдинг и Правительство Киргизской Республики по вопросу передачи 50% акций ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС". Обязанность принятия указанных акций в собственность уполномоченной организации Киргизской Стороны (ОАО "Электрические станции") предусмотрена статьей 14 Соглашения о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций от 20 сентября 2012 года при его прекращении. Решение о передаче принадлежащих ПАО "РусГидро" акций ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС" до 8 августа 2016 года было принято в рамках переговоров уполномоченных представителей сторон, состоявшихся в Бишкеке 2 июня 2016 года. Кроме того, постановлением Жогорку Кенеша Киргизской Республики от 1 декабря 2016 года №1155-VI Правительству Киргизской Республики поручено осуществить приемку-передачу доли ПАО "РусГидро" в уставном капитале совместного предприятия на баланс ОАО "Электрические станции".

Несмотря на указанные решения, поручения и договоренности, Киргизская Республика не предпринимает никаких мер, направленных на принятие доли в ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС" в собственность ОАО "Электрические станции". Таким образом, заявления о том, что ПАО "РусГидро" официально не сообщало Киргизской Стороне о своих намерениях в отношении акций ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС" также не соответствуют действительности и опровергаются имеющейся в распоряжении РусГидро перепиской сторон по данному вопросу.

Как и ранее, ПАО "РусГидро" действует строго в рамках правового поля и соответствующим образом транслирует свою официальную позицию в публичном пространстве. ПАО "РусГидро", как и прежде, готово к конструктивному диалогу при обсуждении компенсации Киргизской Стороной затрат, понесенных ПАО "РусГидро" в связи с участием в проекте строительства Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций на территории Киргизской Республики.

Справка:

РусГидро – крупнейшая российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации в Российской Федерации и за рубежом. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет более 39 ГВт".

Пресс-служба РусГидро


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URL: https://www.vb.kg/374834
Теги:
международный арбитраж, Россия, суд, Верхне-Нарынский каскад, Кыргызстан, РусГидро, Темир Сариев
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
12.11.2018, 15:01
Карма: +10
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 10
Минусов: 0
Комментариев: 23

Решение есть - конфисковать имущество у всех чиновников, ответственных за работу с "РусГидро" и отдать их в счет возмещения. По оценкам государственной комиссии цены завышались в несколько раз. Можно не заметить завышение цен на 5%, на 20%, но не заметить завышение в 3 раза ?! Для этого кыргызким чиновникам надо было быть либо слепыми, либо сильно заинтересованными в совместном грабеже Кыргызстана.

Несмотря на этот печальный опыт, нынешняя власть почему-то сейчас хочет заключить контракт с российской "Вегой" на грабеж Кыргызстана.  Эх !

+1
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Жалоба модератору
ABC ABC
12.11.2018, 16:58
Карма: +35
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 44
Минусов: 9
Комментариев: 46

Ну и кто теперь "Гавкать"будет !??

0
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Жалоба модератору
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