Болот Шамшиев: Сожгли не просто машину, сожгли мою память об Айтматове

Выдающийся кинорежиссер и актер Болот Шамшиев стал жертвой воров. 8 ноября, около 10 часов вечера неизвестные угнали его автомобиль, припаркованный во дворе дома в Бишкеке.

- Им были не нужны ценности. Из машины ничего не забрали, только сняли комплект новой зимней резины. Злоумышленники катались на машине меньше часа. В 11 вечера жители ГЭС-6 уже увидели дым и огонь. Позже сожженный автомобиль нашли рядом с колонией в Молдовановке, - рассказал VB.KG известный кинорежиссер.

Болот Шамшиев вспоминает, что для него старенький Мерседес 1989 года выпуска был не просто средством передвижения, хотя именно на нем он каждый день развозил детей в школу и детский сад, но еще верным другом и памятью о Чингизе Айтматове.

- 25 лет назад именно Чингиз Торекулович помог мне с покупкой этого автомобиля. Платил я, конечно сам, но некоторое время машина стояла во дворе посольства, Айтматов помог мне с оформлением документов. А потом я сам пригнал машину домой. За многие годы этот "Мерседес" стал моим другом, частью воспоминаний о нашей дружбе с ушедшим навсегда писателем. Последние годы дети часто предлагали купить мне новую машину, а я отказывался. Очень привык к этому автомобилю, - рассказывает Шамшиев.

Народный артист написал заявление в милицию. А еще обратился к президенту с просьбой защитить деятелей культуры от злобы и произвола, которые стали процветать в обществе.

Он уверен, что выбор преступников был не случайным, они знали, чью машину угоняют, и этот поступок был направлен лично против него.