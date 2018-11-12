Генпрокуратура нашла у некоторых судей незадекларированное имущество

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики изучены материалы, поступившие из Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики по факту нарушения требований Закона Кыргызской Республики "О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности" в части предоставления судьями недостоверных сведений в Единой налоговой декларации.

Так, согласно данным Единой информационной системы Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики, за рядом судей значится движимое и недвижимое имущество, которое при заполнении Единой налоговой декларации не указывалось.

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики с учетом норм указанного Закона, предусматривающих ответственность декларанта в случае представления декларации с неполными и/или недостоверными сведениями, а также норм Конституционного Закона Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики", внесены представления в Дисциплинарную комиссию при Совете судей Кыргызской Республики о привлечении к дисциплинарной ответственности действующих судей и рассмотрении вопроса о даче согласия на привлечение к административной ответственности судей, прекративших свои полномочия.