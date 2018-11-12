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Генпрокуратура нашла у некоторых судей незадекларированное имущество

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- ВБ
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Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики изучены материалы, поступившие из Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики по факту нарушения требований Закона Кыргызской Республики "О декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, замещающих или занимающих государственные и муниципальные должности" в части предоставления судьями недостоверных сведений в Единой налоговой декларации.

Так, согласно данным Единой информационной системы Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики, за рядом судей значится движимое и недвижимое имущество, которое при заполнении Единой налоговой декларации не указывалось.

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики с учетом норм указанного Закона, предусматривающих ответственность декларанта в случае представления декларации с неполными и/или недостоверными сведениями, а также норм Конституционного Закона Кыргызской Республики "О статусе судей Кыргызской Республики", внесены представления в Дисциплинарную комиссию при Совете судей Кыргызской Республики о привлечении к дисциплинарной ответственности действующих судей и рассмотрении вопроса о даче согласия на привлечение к административной ответственности судей, прекративших свои полномочия.


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URL: https://www.vb.kg/374843
Теги:
Верховный суд, декларация, суд, Административный кодекс, Кыргызстан, Генеральная прокуратура, ГНС, прокуратура, Совет по отбору судей
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