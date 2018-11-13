Во всех районах Бишкека будут созданы штабы оперативного реагирования

Мэр поручил создать оперативные штабы во всех районах Бишкека.

Накануне мэр Бишкека Азиз Суракматов провёл очередное традиционное плановое совещание с руководителями городских служб и структурных подразделений.

Во время совещания были обсуждены 3 вопроса, которые значились на повестке: работа Бишкекского управления министерства финансов Кыргызской Республики за 10 месяцев 2018 года и о перспективных планах на 2019 год, работа районных УГНС и УГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по г. Бишкек за 10 месяцев 2018 года и работа общественных фондов школ города Бишкек.

Перед началом рассмотрения вопросов повестки дня в связи с непогодой была заслушана информация МП "Тазалык" по уборке города от снега, а также МП "Бишкексвет" по организации наружного освещения в темное время суток. По слова директора "Тазалыка", сотрудники заняты на уборке города круглосуточно, работа не останавливается ни на минуту. Мэр поручил в каждом районе в акимиатах создать штабы для оперативного реагирования и решения вопросов по ЖКХ в зимний период.

О работе Бишкекского управления министерства финансов Кыргызской Республики за 10 месяцев 2018 года и о перспективных планах на 2019 год рассказал начальник Искендер Аденов. По его словам, фактическое поступление в бюджет составляет 5 664,4 млн. сомов при плане 6 124, 6 млн. сомов, то есть план выполнен на 92, 5 %. Выпадение налоговых доходов произошло по 5 видам налогов, сумма неисполнения по которым составила 148,4 млн. сомов.

С докладами об исполнении доходной части бюджета также выступили начальники четырёх районных управлений государственной налоговой службы.

По словам заместителя начальника управления образования Натальи Никифоровой, основным источником внебюджетных средств являются средства, привлечённые общественными объединениями и фондами общеобразовательных школ. Они созданы в 160 образовательных организациях города: 83 школах, 76 детских садах и 1 центре детского творчества.

По итогам совещания градоначальник дал поручение сделать сбор денежных средств в школах прозрачным, путём оплаты через кассу и банки, а также обеспечить исполнение доходной части бюджета столицы в полном объёме.