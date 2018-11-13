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Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве и попытке убийства свидетеля

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- Елена Цой
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25 октября 2018 года в ОВД Московского района поступило сообщение от территориальной больницы о поступлении мужчины с ножевыми ранениями. Для выяснения обстоятельств на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа РОВД, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Личность мужчины установили, им оказался 28-летний П.Н. житель Московского района.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что 25 октября текущего года примерно 13:00 часов четверо мужчин приехали к потерпевшему П.Н., и под предлогом выпить, привезли его в поле, расположенное в восточной стороне села Заря. После распития спиртных напитков они избили сельчанина, нанесли ножевые ранения в область живота. При этом, по предварительным данным, злоумышленники наносили удары молотком. После этого предположив, что мужчина скончался, они бросили его в арык, и уехали, забросав сверху камышами.

Потерпевший выжил и, придя в сознание, выбрался и добрался до трассы, откуда на попутной автомашине доехал до территориальной больницы. Данный факт был зарегистрирован в книге учета преступлений ОВД Московского района и возбуждено уголовное дело по статье 104 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР.

Сотрудниками СКМ и участковыми уполномоченными были установлены все подозреваемые лица. Ими оказались 24-летний К.Р., 25-летний Б.Е., 38-летний К.И., и 40-летний К.Н., жители Московского района, которые уже ранее были судимы за такие преступления, как скотокрадство, грабеж и кража.

В связи с особой тяжестью преступления к расследованию подключились сотрудники ГУВД Чуйской области.

По предварительным данным, злоумышленники с целью сокрытия ранее совершенного преступления пытались избавиться от свидетеля.

Так, сотрудники ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района в ходе оперативных мероприятий установили, что 20 октября вышеуказанные подозреваемые лица жестоко избили другого сельчанина, при этом после сожгли тело. После этого с целью скрыть преступление загрузили тело в машину, отвезли в безлюдное место и выкинули в яму.

Приятель убитого мужчины знал, с кем тот уехал, и мог догадываться о совершенном преступлении.

Сотрудники Московского РОВД в ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на окраине села обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Им оказался 33-летний С.О., который считался без вести пропавшим с ноября месяца текущего года. По данному факту следственной службой РОВД возбуждено уголовное 97

(убийство) УК КР. Задержанные лица водворены в ИВС ОВД Московского района.

В настоящее время проводится комплекс следственный действий.


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URL: https://www.vb.kg/374847
Теги:
ГУВД, насилие, убийство, Чуйская область, Кыргызстан, уголовное дело
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