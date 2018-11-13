Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

В странах ЕАЭС "Скорая" должна быть оборудована современной системой помощи

79  0
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

11 ноября в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу ограничения на эксплуатацию зимой или в другой период, определенный государством-членом, легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, которые не укомплектованы зимними шинами.

В отношении грузовиков и автобусов, выпускаемых в обращение на территории ЕАЭС, установлено требование по их комплектации цепями противоскольжения.

Кроме того, введены требования по оборудованию автомобилей скорой медицинской помощи современными системами помощи больным. К примеру, салоны автомобилей скорой медицинской помощи классов В и С должны быть снабжены системой подачи медицинских газов с индикацией значения высокого давления и сигнализацией критических значений давления в системе, а также тележкой-каталкой для размещения основных носилок на приёмном устройстве. Пересмотрены требования в отношении средств связи водителя с медицинским салоном и ряд других.

Эти изменения внесены в технический регламент Союза "О безопасности колесных транспортных средств" решением Совета ЕЭК от февраля 2018 года с учетом его применения в странах ЕАЭС. Отдельные нормы необходимо было уточнить в соответствии с актуальными международными требованиями безопасности колесного транспорта, в частности после принятия новых международных Правил ООН.

Кроме того, с 11 ноября этот техрегламент не распространяется на технику, предназначенную для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, включая различные аварийно-спасательные машины. Теперь для регистрации такой техники в органах безопасности дорожного движения не требуется предоставлять документы о ее соответствии регламенту.

Вступили в силу и некоторые другие поправки. В частности, уточнены отдельные процедуры сертификации автомашин и их компонентов. Например, начали действовать изменения, определяющие право только изготовителя авто или его представителя быть заявителем на компоненты, которые входят в состав транспортного средства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374848
Теги:
регламент, ЕАЭС, Кыргызстан, скорая помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  