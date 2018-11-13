В странах ЕАЭС "Скорая" должна быть оборудована современной системой помощи

11 ноября в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу ограничения на эксплуатацию зимой или в другой период, определенный государством-членом, легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, которые не укомплектованы зимними шинами.

В отношении грузовиков и автобусов, выпускаемых в обращение на территории ЕАЭС, установлено требование по их комплектации цепями противоскольжения.

Кроме того, введены требования по оборудованию автомобилей скорой медицинской помощи современными системами помощи больным. К примеру, салоны автомобилей скорой медицинской помощи классов В и С должны быть снабжены системой подачи медицинских газов с индикацией значения высокого давления и сигнализацией критических значений давления в системе, а также тележкой-каталкой для размещения основных носилок на приёмном устройстве. Пересмотрены требования в отношении средств связи водителя с медицинским салоном и ряд других.

Эти изменения внесены в технический регламент Союза "О безопасности колесных транспортных средств" решением Совета ЕЭК от февраля 2018 года с учетом его применения в странах ЕАЭС. Отдельные нормы необходимо было уточнить в соответствии с актуальными международными требованиями безопасности колесного транспорта, в частности после принятия новых международных Правил ООН.

Кроме того, с 11 ноября этот техрегламент не распространяется на технику, предназначенную для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, включая различные аварийно-спасательные машины. Теперь для регистрации такой техники в органах безопасности дорожного движения не требуется предоставлять документы о ее соответствии регламенту.

Вступили в силу и некоторые другие поправки. В частности, уточнены отдельные процедуры сертификации автомашин и их компонентов. Например, начали действовать изменения, определяющие право только изготовителя авто или его представителя быть заявителем на компоненты, которые входят в состав транспортного средства.