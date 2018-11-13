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Состояние раненного в спину спикера кенеша Баянова по-прежнему тяжелое

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- Бакыт Стамов
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Состояние спикера местного кенеша айыльного аймака Жаны-Жер Лейлекского района Кубанычбека Баянова, которому было нанесено огнестрельное ранение, остается тяжелым. Об этом редакции VB.KG сообщил аким Лейлекского района Баймурат Бекмуратов.

По его словам, пострадавший по-прежнему находится в Гафуровской больнице республики Таджикистан.

- К нему никого не пускают. Даже меня не пустили. Врач сказал мне, что у него повреждены внутренние органы, - сказал он.

Кроме того, глава района пояснил, почему пострадавший спикер находится в таджикской больнице.

- До Гафуровской больницы расстояние 13 км, а до нашей в Исфане - 93 км. Поэтому и пришлось его туда везти, медлить было нельзя, - добавил Баймурат Асатович.

Напомним, в ночь с 5 по 6 ноября 2018 года неизвестный выстрелил в 32-летнего Кубанычбека Баянова воле его дома. Личность преступника пока не установлена, как и неизвестны мотивы нападения.


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URL: https://www.vb.kg/374851
Теги:
Лейлекский район, ранение, спикер, Таджикистан, Кыргызстан, МВД
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