Убийство мальчика-аутиста на Иссык-Куле останется нераскрытым?

Уже прошло полтора месяца, как в Чолпон-Ате был найден задушенным 9-летний мальчик, при жизни страдавший аутизмом. Но у следственных органов нет ни версий произошедшего, ни подозреваемых. Неужели такое жестокое преступление - убийство ребенка - останется не раскрытым?

В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области редакции VB.KG подтвердили, что у следствия по делу 9-летнего иссыккульца пока нет никаких зацепок. Но органы продолжают работать в этом направлении. Хотя до сих пор не ясен даже мотив убийства.

- По результатам судмедэкспертизы, на теле мальчика никаких повреждений, травм насильственного характера помимо следа от удушения, не обнаружено, - заявил руководитель пресс-службы УВД Сталбек Усубакунов.

Напомним, тело мальчика нашли 1 октября в Чолпон-Ате с завязанным мешком для овощей на шее. По факту смерти было возбуждено уголовное дело по ст. 97 "Убийство" УК КР. Еще месяц назад в УВД говорили, что у них есть подозреваемые, и виновные непременно понесут ответственность.