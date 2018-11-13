Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

Убийство мальчика-аутиста на Иссык-Куле останется нераскрытым?

251  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Уже прошло полтора месяца, как в Чолпон-Ате был найден задушенным 9-летний мальчик, при жизни страдавший аутизмом. Но у следственных органов нет ни версий произошедшего, ни подозреваемых. Неужели такое жестокое преступление - убийство ребенка - останется не раскрытым?

В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области редакции VB.KG подтвердили, что у следствия по делу 9-летнего иссыккульца пока нет никаких зацепок. Но органы продолжают работать в этом направлении. Хотя до сих пор не ясен даже мотив убийства.

- По результатам судмедэкспертизы, на теле мальчика никаких повреждений, травм насильственного характера помимо следа от удушения, не обнаружено, - заявил руководитель пресс-службы УВД Сталбек Усубакунов.

Напомним, тело мальчика нашли 1 октября в Чолпон-Ате с завязанным мешком для овощей на шее. По факту смерти было возбуждено уголовное дело по ст. 97 "Убийство" УК КР. Еще месяц назад в УВД говорили, что у них есть подозреваемые, и виновные непременно понесут ответственность.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374853
Теги:
Иссык-Кульская область, убийство, следствие, погиб ребенок, судмедэкспертиза, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  