Публичность – значит открытость и ответственность

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"Публичная компания". Мы часто сталкиваемся с этим словосочетанием, но не всегда ясно понимаем, что оно значит. В голове сразу возникает порочная ассоциация: "публичная", значит, "заходи кто хочешь, бери что приглянулось". Но на самом деле это далеко не так. Что такое "публичная компания", как она работает и почему нуждается в открытости, в интервью VB.KG объяснил доктор права (университет Глазго, Великобритания) и владелец компании "Cromwell Risk Consulting Ltd" Виктор Абрамкин.

- Виктор, в последнее время кыргызское медиа-пространство взорвала информация о якобы имевших место тайных переговорах и перепродаже крупнейшего инвестиционного проекта. Что вы как специалист можете об этом сказать?

- Догадываюсь, о каком проекте идет речь. Начнем с того, что данный инвестиционный проект, пожалуй, единственный, который за все годы работы в республике приносит реальные результаты. Причем, существенные как для инвесторов, так и для кыргызской стороны. Дутую сенсацию вокруг проекта спровоцировала незавершенность его юридического статуса. Естественно, когда такой серьезный объект находится в подвешенном состоянии, найдется много желающих воспользоваться возможностью и начать свою игру. Но не будем вдаваться в подробности и предполагать, какие цели преследуют третьи стороны, благие ли их намерения или же мы наблюдаем стремление "поймать рыбку в мутной воде".

- Но дыма без огня не бывает….

- Давайте оставим возможность анализировать действия всех участников этого "марлезонского балета" специалистам других профилей. Я бы, в свою очередь, хотел вернуться к главной теме нашего разговора и остановиться на основных моментах. Публичные компании, чаще всего, представляют собой акционерные общества, ценные бумаги которых имеют свободное обращение на фондовых рынках. К ним предъявляются требования обязательного раскрытия информации о существенных фактах, способных повлиять на деятельность эмитента. Почему? Это, в первую очередь, необходимо в интересах как настоящих, так и потенциальных акционеров для повышения прозрачности процессов инвестирования. Ведь любой инвестор желает знать, чем рискует и какие выгоды получит от вложения собственных средств. Сокрытие или некорректное раскрытие информации, которая подлежит публичности, влечет за собой строгую ответственность согласно требованиям фондового рынка и законодательства этой страны.

По упомянутой выше причине публичность компаний предполагает повышенную ответственность и более строгое регулирование их деятельности, поскольку, как я уже говорил, затрагивает имущественные интересы большого числа акционеров.

- Могут ли руководители публичных компаний вести переговоры о сделках?

- Почему нет? Бизнес - это постоянные переговоры, сделки, поглощения или слияния. Если компания не будет участвовать в подобном движении, то рано или поздно уйдет с рынка. Любое привлекательное в плане инвестиций предприятие регулярно получает от различных третьих сторон предложения о сделках. Если же их нет – это провал. Я повторюсь, предложения коммерческого характера для публичных компаний – нормальная рабочая практика. И без разницы в какой стране компания ведет свою деятельность – в Канаде, США, России или Китае.

Кстати о китайских компаниях. КНР очень активно участвует в освоении рынков и это неудивительно в свете последних глобальных политических и экономических процессов. Китайской стороне интересны привлекательные инвестиционные проекты в любой сфере, будь то горная металлургия, IT-технологии или же пищевая промышленность. Предложения от бизнес-кругов Поднебесной поступает многим компаниям.

- Каковы законные процедуры и действия руководителей публичных компаний при рассмотрении предложений?

- Приведу простой пример. Вы, как журналист, пишите запрос в какой-либо государственный орган. Каковы действия чиновников? В соответствии с законодательством они обязаны рассмотреть ваш запрос и дать ответ в отведенные сроки. По схожей же схеме работают и руководители публичных компаний. Их обязанность - взаимодействовать со всеми третьими сторонами, рассматривать все предложения на предмет их привлекательности. Эти нормы заложены в законодательстве. Но дело даже не в этом.

Любой эффективный руководитель, если, конечно, он действительно заинтересован в росте своей компании, приобретении новых активов и как следствие – росте акций и инвестиционной привлекательности, просто обязан реагировать на предложения. Это только со стороны кажется, что бизнес-сообщество разобщено. Уважающие себя компании очень дорожат своей репутацией. Проигнорировал одного потенциального партнера, не ответил на предложение, и слухи о пренебрежении и неумении вести переговоры разлетятся очень быстро. Восстанавливать же репутацию будет крайне сложно. Поэтому уважающий себя и акционеров руководитель рассматривает все поступившие предложения. Это рутинный процесс.

Однако если предложение действительно интересно, привлекательно с финансовой точки зрения, и может рассматриваться как потенциальная сделка, то о нем обязательно ставят в известность акционеров компании. Эта процедура закреплена в законодательстве и ей обязаны следовать любые акционерные компании независимо от страны регистрации бизнеса. Только Совет акционеров имеет полномочия соглашаться либо не соглашаться на сделку.

- Еще один момент деятельности публичных компаний, который вызывает много вопросов, - политика выплаты дивидендов.

- Да, дивидендная политика публичных компаний всегда интересна общественности и, порой, вызывает массу споров. Казалось бы, почему? Дело в том, что это - политика акционерного общества в сфере распределения прибыли, дивидендов между держателями акций. Она, конечно же, формируется советом директоров. То есть, только Совет директоров коллегиально решает, куда направить прибыль исходя из потребностей компании, финансовой ситуации, внешних факторов и других условий, которые они считают важными для развития предприятия.

Публичные компании, прежде всего, заинтересованы в стоимости собственных акций. Именно поэтому в большинстве случаев они направляют полученную прибыль на приобретение либо новых активов, либо модернизацию имеющихся. Чем привлекательней в плане инвестирования компания, тем выше стоимость ее ценных бумаг.

Дивидендная политика, конечно же, очень гибка. Если у компании устойчивое финансовое положение, ее ценные бумаги растут, есть достаточный запас оборотного капитала, а внешние факторы стабильны и прогнозируемы, Совет директоров вправе принять решение и выплатить определенный дивиденд по акциям. Сумма таких выплат зависит от количества акций, но никак не от процентного размера их доли.

В завершении хочу еще раз подчеркнуть: публичность – это открытость и ответственность. Если один раз слукавить, вернуть доверие акционеров практически невозможно. А без доверия нет развития. Это путь в никуда.