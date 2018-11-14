Салянова о судье Касымбекове: Он мог пойти на нарушение закона

Экс-генпрокурор Аида Салянова вполне допускает, что председатель Ленинского райсуда Кубанычбек Касымбеков, в отношении которого завели уголовное дело, мог пойти на нарушение закона. Об этом редакции VB.KG заявила она сама.

По ее словам, по крайней мере в ее деле этот судья допустил ряд нарушений.

- Не зная материалов дела, которые ему сейчас вменяют, я ничего не могу утверждать, но могу допустить, что этот человек мог пойти на нарушение закона. В частности, по отношению ко мне был допущен ряд нарушений. Я назову только самые основные. Во-первых, было нарушено мое фундаментальное право на участие в прениях сторон. Во-вторых, последнее слово должны мне были дать? Должны. А эти судебные процессы до поздней ночи. Вы же знаете, в нормальных процессах так не происходит. Есть еще ряд других нарушений, которые я не стала называть. Поэтому я прихожу к выводу, что этот человек в принципе склонен к правонарушениям, - отметила Аида Салянова.

Кроме того, экс-генпрокурор прокомментировала появившееся мнение некоторых экспертов, что необходимо пересмотреть все дела судей, на которых завели уголовные дела.

- Я, честно говоря, не представляю себе, как можно все это сделать. Так как наверняка по многим из них есть окончательные решения Верховного суда. Но другое дело, если осуждённые воспользуются своим правом о пересмотре своего дела по вновь открывшимся обстоятельствам. И это право человек может инициировать в любое время, как только поймет, что он собрал все необходимые доказательства. У меня этих обстоятельств множество, и мой адвокат готовит сейчас все необходимые материалы. Мы не спешим, но обязательно подадим заявление о пересмотре моего дела, - добавила Аида Женишбековна.

Напомним, ранее Генпрокуратурой КР в отношении председателя Ленинского районного суда Кубанычбека Касымбекова и других должностных лиц было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (Злоупотребление должностным положением) и 328 (Вынесения заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления) УК КР.

Этот же судья в Ленинском райсуде вел дело экс-генерального прокурора КР Аиды Саляновой.