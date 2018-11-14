ОАО "МАМ" проводит ремонт в аэропорту "Казарман"

ОАО "Международный аэропорт "Манас" проводит модернизацию в аэропортах Бишкекского филиала в рамках объявленного Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым 2018 год Годом развития регионов.

Аэропорт "Казарман"

Для повышения качества обслуживания пассажиров в настоящее время проводится капитальный ремонт аэровокзального комплекса аэропорта "Казарман". Ремонтные работы были начаты летом текущего года.

На данный момент здание аэровокзала полностью обновляется, проделана основная часть работ:

• заменена кровля здания;

• проведена перепланировка внутренней части здания АВК;

• заменены все электропроводки;

• установлены новые окна и двери;

• восстановлено освещение привокзальной площади и перрона;

• установлена светодиодная вывеска "Казарман" с использованием нового логотипа ОАО "МАМ".

Также решается важный и досрочно проблемный вопрос водоснабжения для создания внутри аэровокзала соответствующих условий для будущих пассажиров.

В настоящее время аэропорт "Казарман" имеет сертификат соответствия Агентства гражданской авиации Кыргызской Республики, согласно которому готов принимать воздушные судна в дневное время суток. Имеет одну искусственно взлетно-посадочную полосу - 1840х35м. Введен в эксплуатацию в 1984 году.

Аэропорт "Нарын"

В 2018 году был проведён конкурс на разработку проектно-сметной документации строительства аэровокзального комплекса аэропорта "Нарын". Строительство нового АВК планируется после завершения разработки проектно-сметной документации.

В настоящее время аэропорт "Нарын" имеет сертификат соответствия Агентства гражданской авиации Кыргызской Республики, согласно которому готов принимать воздушные судна в дневное время суток. Имеет одну взлетно-посадочную полосу - 2145х40м. Введен в эксплуатацию в 1974 году.

Аэропорт "Талас"

В целях обеспечения авиационной безопасности в текущем году был проведен конкурс на установку ограждения по периметру аэропорта. Работы планируется завершить в 2019 году.

Аэродром "Талас" расположен на высоте 1266 м над уровнем моря. Имеется одна асфальтобетонная искусственная взлетно-посадочная полоса размером 1700х35м. Введен в эксплуатацию в 1979 году. Аэродром "Талас" не сертифицирован.

Стоит отметить, что несмотря на убыточность региональных аэропортов ОАО "МАМ" за счет собственных средств поддерживает их в эксплуатационном состоянии, содержит штат сотрудников и оплачивает все соответствующие налоги, в том числе земельный налог.