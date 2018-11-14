ОАО "МАМ" проводит ремонт в аэропорту "Казарман"

ОАО "Международный аэропорт "Манас" проводит модернизацию в аэропортах Бишкекского филиала в рамках объявленного Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым 2018 год Годом развития регионов.
Аэропорт "Казарман"
Для повышения качества обслуживания пассажиров в настоящее время проводится капитальный ремонт аэровокзального комплекса аэропорта "Казарман". Ремонтные работы были начаты летом текущего года.
На данный момент здание аэровокзала полностью обновляется, проделана основная часть работ:
• заменена кровля здания;
• проведена перепланировка внутренней части здания АВК;
• заменены все электропроводки;
• установлены новые окна и двери;
• восстановлено освещение привокзальной площади и перрона;
• установлена светодиодная вывеска "Казарман" с использованием нового логотипа ОАО "МАМ".
Также решается важный и досрочно проблемный вопрос водоснабжения для создания внутри аэровокзала соответствующих условий для будущих пассажиров.
В настоящее время аэропорт "Казарман" имеет сертификат соответствия Агентства гражданской авиации Кыргызской Республики, согласно которому готов принимать воздушные судна в дневное время суток. Имеет одну искусственно взлетно-посадочную полосу - 1840х35м. Введен в эксплуатацию в 1984 году.
Аэропорт "Нарын"
В 2018 году был проведён конкурс на разработку проектно-сметной документации строительства аэровокзального комплекса аэропорта "Нарын". Строительство нового АВК планируется после завершения разработки проектно-сметной документации.
В настоящее время аэропорт "Нарын" имеет сертификат соответствия Агентства гражданской авиации Кыргызской Республики, согласно которому готов принимать воздушные судна в дневное время суток. Имеет одну взлетно-посадочную полосу - 2145х40м. Введен в эксплуатацию в 1974 году.
Аэропорт "Талас"
В целях обеспечения авиационной безопасности в текущем году был проведен конкурс на установку ограждения по периметру аэропорта. Работы планируется завершить в 2019 году.
Аэродром "Талас" расположен на высоте 1266 м над уровнем моря. Имеется одна асфальтобетонная искусственная взлетно-посадочная полоса размером 1700х35м. Введен в эксплуатацию в 1979 году. Аэродром "Талас" не сертифицирован.
Стоит отметить, что несмотря на убыточность региональных аэропортов ОАО "МАМ" за счет собственных средств поддерживает их в эксплуатационном состоянии, содержит штат сотрудников и оплачивает все соответствующие налоги, в том числе земельный налог.