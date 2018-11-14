Против экс-судьи Нарынского суда Джоробековой возбуждено уголовное дело

Генеральным прокурором Кыргызской Республики в отношении судьи Нарынского городского суда Нарынской области А.Д. возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 305 (Превышение должностных полномочий) и 328 (Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления) УК Кыргызской Республики.

Так, 14 сентября 2017 года судья А.Д. при рассмотрении уголовного дела по обвинению Р.К. в совершении преступления, предусмотренного статьей 281 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств) УК Кыргызской Республики, законные представители потерпевших М.А. Т.Ж. Б.А.и Т.А. проявляя неуважение к суду, в прениях начали

прерывать выступление государственного обвинителя Т.М. и не реагируя на замечания суда, покинули зал заседания.

Судья А.Д. в свою очередь превышая свои служебные полномочия, по не возбужденному уголовному делу вынесла "Постановление о неуважении к суду" от 14 сентября 2017 года,

где законные представители потерпевших М.А., Б.А., Т.Ж. и Т.А. были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 321 (Неуважение к суду) УК Кыргызской Республики и осуждены к штрафу в размере 10 000 сом каждый, чем явно вышла за пределы своих полномочий.

На вышеуказанное постановление судьи Нарынского городского суда А.Д. от 14 сентября 2017 года, прокурором г.Нарын А.А. внесено апелляционное представление в Нарынский областной

суд. Определением судебной коллегии по уголовным и административным делам Нарынского областного суда от 23 октября 2017 года, постановление судьи А.Д. от 14 сентября 2017 года было отменено.

Таким образом, в результате неправомерных действий судьи А.Д. были нарушены права и

законные интересы граждан Т.А., М.А., Б.А., и Т.Ж. 30 октября 2018 года ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики А.Д. предъявлено обвинение и уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

Речь, как известно, идет о судьей Джоробековой Айнагуль Мамаюнусовне. В октябре этого года указом президента Жээнбекова она была освобождена от занимаемой должности.