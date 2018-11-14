Помогите опознать! Труп был найден еще в марте этого года... Осторожно,18+

21 марта 2018 года примерно в 08:30 часов возле дома № 245 по улице Токтогула г.Бишкек был обнаружен труп неизвестной женщины, азиатской внешности, примерно 40-45 лет, без признаков насильственной смерти.

На теле была куртка тканевая бирюзового цвета со стразами впереди, свитер черного цвета со вставками серого цвета с вышивкой впереди, слева в виде букв "DG", водолазка белого цвета, майка салатового цвета, штаны черного цвета, ботасы черного цвета с зелеными полосками по бокам.

Всех, кто располагает какими-либо данными о человеке на фото или просто предполагает, кто это может быть, просим обратиться в УВД Ленинского района или сообщить по номерам: 0 559 808 580, 0 552 102 670, 0 (312) 352605.