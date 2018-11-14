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Гражданка Кыргызстана пыталась пройти границу по паспорту сестры-близнеца

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 13 ноября 2018 г. в пункте пропуска "Чон-Капка-автодорожный" пограничники задержали гражданку Кыргызстана, пытавшуюся выехать в Казахстан по чужому паспорту.

При прохождении пограничного контроля девушка предъявила паспорт на имя З.Р. кызы, 1996 г.р. Однако в ходе опроса она не смогла ответить на некоторые вопросы, чем вызвала подозрение у пограничного наряда.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что предъявительница документа не является его владелицей. Гражданка Кыргызстана Ф.Р.кызы, 1996 г.р., призналась, что использовала паспорт родной сестры-близнеца, так как на нее саму наложено ограничение на выезд за пределы Кыргызстана.

После оформления соответствующих документов задержанная была передана сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/374873
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, Казахстан, паспорт, подлог, Кыргызстан
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