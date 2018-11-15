Депутаты проверят возможные "серые" схемы при строительстве школ

Из-за неполной информации у общественности, не без оснований, возникают подозрения, что при строительстве новых школ действуют "серые" схемы. Об этом накануне на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Наталья Никитенко.

- На сайте Госархстроя нет полной и достоверной информации о ходе строительства новых школ и детских садов. У общественности не без оснований возникают подозрения, что в этой сфере действуют "серые" схемы и имеет место политическое давление. Эти вопросы будут возникать во время работы депутатской комиссии, - предупредила Никитенко главу Госстроя Бактыбека Абдиева.

Депутаты обратили внимание, что строительство школ в Кыргызстане ведется неравномерно. В одних населенных пунктах классы стоят пустые, так как школы не набирают детей, зато в других районах работает одна школа на весь район. Из-за нехватки школ страдает и столица. Учебные заведения в Бишкеке вынуждены принимать по 40-45 человек в классы, и работать в три смены.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова сообщила, что за счет гранта Саудовской Аравии в Бишкеке планируется построить пристройки для 61 и 5 гимназий. Правда полностью это не решит проблему. В Кыргызстане как минимум 158 школ, где занимаются в три смены нуждаются в таких пристройках.