Centerra и "Кумтор" подвели результаты третьего квартала 2018 года

Компания Centerra Gold Inc. ("Центерра") и компания "Кумтор" подвели итоги работы в третьем квартале 2018 года. За девять месяцев текущего года на "Кумторе" произведено 306467 унции или 9532,2 кг золота. С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 5,66 миллиарда сомов.

Производство и реализация продукции

Объём производства золота на Кумторе в третьем квартале 2018 г. составил 122445 унции, или 3,81 тонну, тогда как в аналогичном квартале прошлого года он составлял 138561 унцию, или 4,31 тонну.

В третьем квартале 2018 г. было реализовано 119521 унция, или 3,72 тонны, золота. Общий доход от реализации золота в третьем квартале 2018 г. составил 142,8 млн долларов.

Гелогоразведочные работы

Кумтор разработал и приступил к двухлетней программе разведочного бурения общим объемом 60 км для поисков возможного продолжения зон рудной минерализации вдоль Кумторского рудного поля. Основные буровые работы будут проводиться в районе Центрального, Юго-Западного и Сарыторского карьеров, а также на Северо-Восточном участке. На программу выделено 18 млн долларов: 6,5 млн долларов для освоения в 2018 году и 11,5 млн долларов - в 2019 году. В 2018 году буровые работы планируется направить на разведку приповерхностных залежей, в том числе так называемой зоны "Хоккейная Клюшка", расположенной на северо-западном фланге Центрального карьера. Также бурение будет вестись в районе между Центральным и Юго-Западным карьерами. В третьем квартале 2018 г. Было завершено бурение 30 скважин общим объемом 8318 метров. Буровые работы велись возле Центрального и Юго-Западного карьеров, а также на участке Северо-Восточный. Более половины пробуренных скважин (17 скважин общей протяженностью 4507 метров) были пробурены в районе Центральном карьера в зоне "Хоккейная Клюшка". В районе Юго-Западного карьера пробурено семь скважин общей протяжённостью 2297,7 метра. На Северо-Восточном участке пройдено шесть скважин общей протяжённостью 1512,4 метра. В четвёртом квартале 2018 г. буровые работы будут сфокусированы на северо-восточном борту Центрального карьера, где будут протестированы приповерхностные зоны рудной минерализации. Также будет протестировано северо-западное продолжении зоны "Хоккейная Клюшка" и фланги Северо-Восточного участка.

Расположение скважин и соответствующая графика представлены по следующей ссылке: http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/9a34de56-af74-465c-8617-99019cd8a4a7.

Перечень результатов бурения, буровых скважин и план-карта рудника Кумтор размещены в Системе электронного поиска и анализа информации (SEDAR) www.sedar.com и доступны на вебсайте компании www.centerragold.com.

Платежи в бюджет Кыргызской Республики и обязательные отчисления

В третьем квартале 2018 года платежи в бюджет Кыргызской Республики в виде налогов, отчислений в Социальный фонд Кыргызской Республики и других обязательных платежей составили 1,5 миллиарда сомов.