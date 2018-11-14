В Бишкеке проходит рейд по квартиросдатчикам - платят ли они налоги?

Столица развивается и растет, вместе с тем процветает нелегальный квартирный бизнес, которое вызывает недовольство и возмущение горожан, утверждает пресс-служба мэрии столицы.

Многие арендодатели предпочитают исправно платить налоги, а часть из них продолжают вести нелегальный квартирный бизнес. Из-за частых жалоб горожан и в целях пополнения доходной части местного бюджета работниками Свердловского акимиата совместно с инспекторами районной налоговой службы и специалистов МТУ района проводятся рейдовые мероприятия по постановке на налоговый учет лиц предоставляющих жилую площадь в аренду (квартиросдатчики).

Для проведения этой работы была составлена база данных квартиросдатчиков на территории района.

На сегодняшний день работа ведется в МТУ №5 района, в жилых массивах, и многоэтажных домах, владельцам сдающим квартиры и дома вручено 150 извещений, по которым проводится контроль и работа.

Уважаемые горожане! Призываем вас платить налоги своевременно! Налоги - это новые школы, дороги, скверы.