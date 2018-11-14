Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

В Бишкеке проходит рейд по квартиросдатчикам - платят ли они налоги?

691  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Столица развивается и растет, вместе с тем процветает нелегальный квартирный бизнес, которое вызывает недовольство и возмущение горожан, утверждает пресс-служба мэрии столицы.

Многие арендодатели предпочитают исправно платить налоги, а часть из них продолжают вести нелегальный квартирный бизнес. Из-за частых жалоб горожан и в целях пополнения доходной части местного бюджета работниками Свердловского акимиата совместно с инспекторами районной налоговой службы и специалистов МТУ района проводятся рейдовые мероприятия по постановке на налоговый учет лиц предоставляющих жилую площадь в аренду (квартиросдатчики).

Для проведения этой работы была составлена база данных квартиросдатчиков на территории района.

На сегодняшний день работа ведется в МТУ №5 района, в жилых массивах, и многоэтажных домах, владельцам сдающим квартиры и дома вручено 150 извещений, по которым проводится контроль и работа.

Уважаемые горожане! Призываем вас платить налоги своевременно! Налоги - это новые школы, дороги, скверы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374877
Теги:
аренда, налоги, проверки, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Мика Мамаев
14.11.2018, 16:31
Карма: +81
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 129
Минусов: 48
Комментариев: 130

Налоги- это новые школы,скверы,дороги))),,,,,,а не дом за рубежом,не вилла в ОАЭ или фабрика в турции,,,)

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  