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Госрегистр передумал оспаривать паспорт Кулматова

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- Екатерина Улитина
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Государственная Регистрационная Служба отозвала иск о признании паспорта экс-мэра Бишкеке Кубанычбека Кулматова недействительным. Об этом VB.KG сообщил адвокат Кулматова Сергей Слесарев.

По словам юриста, сегодня, 14 ноября, в Первомайском суде Бишкека должно было состояться слушание гражданского дела по иску ГРС. Однако перед началом процесса судья зачитал письмо от Департамента регистрации населения, в котором говорилось об отзыве иска.

- В письме не назывались причины этого действия, поэтому я могу лишь догадываться о них, - сказал Слесарев. – Это первое действие в деле Кубанычбека Кулматова, когда госдепартамент осознал свою неправоту и отозвал иск. Теперь гражданское судопроизводство в отношении Кулматова прекращено.

В ГРС пока не комментируют эту информацию.

Отметим, что против Кубанычбека Кулматова возбуждено уголовные дела по двум статьям. Его подозревают в коррупции при строительстве школы в Бишкеке на средства гранта китайской компании ТВЕА и в том, что он незаконно приобрел гражданство Кыргызстана и пользуясь паспортом КР незаконно пересекал границы.


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URL: https://www.vb.kg/374880
Теги:
ГРС, Кубанычбек Кулматов, паспорт, суд, Кыргызстан, Сергей Слесарев
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