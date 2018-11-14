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Работа бишкекских троллейбусов продлена до 22:00 часов

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- ВБ
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В связи с похолоданием и для удобства горожан и гостей столицы бишкекские троллейбусы будут работать до 22:00 часов вечера.

По последним данным, на городских улицах курсируют 90 автобусов, 121 троллейбус и 1 тысяча 806 микроавтобусов.

Уважаемые горожане! По всем возникающим вопросам, связанным с работой транспорта, просьба обращаться по номерам:

- 0 555 33 00 31 – для обращений через приложение WhatsApp по работе троллейбусов;

- 0 312 53 36 48 – по работе микроавтобусов;

- 0312 53 48 24, 53 18 17 – по работе автобусов.


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URL: https://www.vb.kg/374884
Теги:
Азиз Суракматов, Бишкекское троллейбусное управление, мэрия, Бишкек, мэр, общественный транспорт
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