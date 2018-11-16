Урмат Барыктабасов: Завтра должно быть лучше, чем вчера

Редакция VB.KG продолжает тему развития Бишкека, которую поднял на встрече с руководителем аппарата мэрии Бишкека Балбаком Тулобаевым бизнесмен, активист и лидер партии "Мекен-Туу" Урматбек Барыктабасов.

По словам политика, на этой встрече он коснулся и темы стратегии развития столицы. Точнее, чему именно должно быть уделено большее внимание в данном документе.

- В этой стратегии в первую очередь должны быть указаны не экономические проблемы, а культурные ценности граждан столицы. То есть вначале описать культуру, а потом согласно ей начинать уже действовать. Поясню. Возьмем в пример известные мировые компании. Они существуют большей частью благодаря своей культуре. Речь идет об отношении сотрудников друг к другу, к своему руководству, атмосфере в коллективе и так далее. То есть я говорю о том, как горожане должны себя вести. Этих правил на сегодня у нас нет, а это и есть культура, которую надо обязательно прописать. Куда надо бросать мусор, как надо вести себя в общественных местах, как вести себя в той или иной ситуации, и какое отношение должно быть к гостям столицы. А также внешний вид человека, в том числе и его машины. Туда же относятся строительные нормы для каждой жилплощади. То есть сперва мы должны вообразить то, что мы хотим создать в идеале. Это называется функционал. И только потом уже действовать сообразно этому. Если эти правила не будут прописаны, то грош цена будет нашей стратегии, - отметил Барыктабасов.

Смысл этой стратегии, по словам Урматбека Аксарбековича, должен быть выражен словами: "завтра должно быть лучше, чем вчера".

- Именно к этому должен быть направлен этот документ. Речь идет о том, чтобы любой человек, который приезжает в наш город, чувствовал себя максимально комфортно. Он должен получить максимум удобств, чтобы решить свои проблемы. Значит, когда мы будем прописывать культуру, то мы должны и это указать. Мы должны начать с вопроса - что можем предложить горожанам? А также студентам, пенсионерам, детям и гостям города по отдельности? То есть сперва мы должны ответить на эти вопросы, а потом уже прописывать какие-то истины. Вот тогда стратегия будет идеально соответствовать нашим действиям, - продолжил он.