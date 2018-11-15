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Основатель Kyrgyz club в США Хакимов заступился за председателя Нацбанка КР

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- ВБ
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"Меня очень удивляет травля председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова со стороны некоторых депутатов. Здесь явно прослеживается политический заказ по дискредитированию Толкунбека", - написал на своей странице в Facebook основатель клуба кыргызских соотечественников в США Kyrgyz club Айбек Хакимов.

"Видно, что под видом заботы о госбюджете, эти беспринципные депутаты всего лишь выполняют чей-то заказ, очерняя честного и порядочного человека. Очевидно, что кто-то очень хочет занять место председателя Национального Банка.

Если в стране будет и дальше наблюдаться такая тенденция по вытеснению молодых, прогрессивных профессионалов и замене их на некомпетентных политизированных чинуш, то уже скоро правительство страны столкнется с небывалым кадровым кризисом, что в свою очередь приведет к коллапсу всего госаппарата", - считает активист.

По его словам, таких как Абдыгулов нужно поддерживать, поощрять, пытаться удержать, а не устраивать травлю из-за прихоти нескольких зажравшихся депутатов.

"Я знаю Толкунбека со студенческой скамьи: с первого курса он проявлял лидерские способности и стремление к знаниям. Он был одним из немногих, закончивших университет с красным дипломом. Практически всю свою карьеру он посвятил работе в Нацбанке, начиная с самых низов.

В данный момент Толкунбек является единственным членом правительства, получившим образование за рубежом. По большому конкурсному отбору получил степень магистра в Японии, а затем и в США.

После получения диплома Техасского университета Толкунбек был приглашён на работу во Всемирный банк в Вашингтоне. Он мог бы остаться и строить карьеру во всемирной организации, но решил вернуться в Кыргызстан и служить во благо государства.

Вернувшись в Кыргызстан, Толкунбек работал сначала в аппарате правительства. В период его работы в правительстве сменилось пять премьер-министров. Каждый новый премьер-министр при вступлении в должность хотел заменить его, но разобравшись и поняв, что он специалист высокого класса, оставлял работать. Это говорит о многом, в первую очередь о его высокой компетентности в вопросах финансов и экономики, а также о его преданности своему делу. Он единственный из госчиновников высшего ранга, у которого есть зарубежное образование.

В качестве главы Национального Банка КР, одной из важнейших заслуг Толкунбека перед отечеством можно считать обеспечение стабильности курса национальной валюты. Мы все прекрасно помним, что позиция кыргызскского Сома в самый сложный период в мировой экономике сохранялась куда более надежней, чем даже российского рубля и казахского тенге. Благодаря этому и была обеспечена стабильность экономики страны.

Если перечислить все заслуги Абдыгулова перед отечеством, то ссуда, которую ему списали, это ничто по сравнению с тем вкладом, который он внес во благо развития государства. Ведь сейчас даже не стоит вопрос о легитимности списания его долга, потому что все было в рамках закона и с соблюдением всех протоколов. Просто некоторым нардепам наверное выгодно искусственно раздувать вокруг этой ситуации скандал, когда как всем известно, как многие их них сами участвуют в больших коррупционных схемах. Да вы только посмотрите, сколько у нас случаев, когда откровенно и нагло крадут из госказны, и никто и глазом не моргнет. А тут все вдруг, привязались к списанию ссуды государственному работнику, который, если разобраться, заслужил это своим честным трудом.

Призываю всех, кому не безразлично будущее нашей страны, поддержать Толкунбека! Делитесь постом чтоб все знали правду!", - предложил он.

Напомним, информацию о выделении и списании Абдыгулову ссуды в парламенте озвучила представитель парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Гулшат Асылбаева.


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URL: https://www.vb.kg/374895
Теги:
Нацбанк Кыргызской республики, Кыргызстан, Нацбанк, НБКР, кредит, парламент, Онугуу – Прогресс, Гюльшат Асылбаева, скандал, Толкунбек Абдыгулов
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