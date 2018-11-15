Погода
$ 69.61 - 69.76
€ 79.16 - 79.72

В Бишкеке при Центре фтизиатрии открылось туберкулезное отделение

155  0
- Мария Озмитель
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 15 ноября 2018 г., в Бишкеке при Национальном Центре Фтизиатрии состоялось официальное открытие нового отделения для больных туберкулезом. Данный проект был реализован Красным Полумесяцем Кыргызстана при поддержке Красного Полумесяца Саудовской Аравии.

На мероприятии присутствовали заместитель министра Здравоохранения КР Эркин Чейчебаев, Директор Национального Центра Фтизиатрии Кадыров Абдуллат, а также генеральный директор Красного Полумесяца Кыргызстана Чингиз Джакипов.

Отделение сможет принимать 50 пациентов одновременно, лечение будут получать пациенты с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ). Здание находится на территории Центра Фтизиатрии, а площадь составляет 900 кв.м.

Как отметил замминистра Здравоохранения КР Эркин Маратович: "Лечение лекарственно устойчивых форм туберкулеза требует особых условий. Больница построена по международным стандартам и позволит оказывать качественную медицинскую помощь больным".

По данным статического отдела НЦФ за 2017 г., всего по всей республике зарегистрировано 5 616 больных туберкулезом (статистика за 2018 г. еще подсчитывается).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374900
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  