В Бишкеке при Центре фтизиатрии открылось туберкулезное отделение

Сегодня, 15 ноября 2018 г., в Бишкеке при Национальном Центре Фтизиатрии состоялось официальное открытие нового отделения для больных туберкулезом. Данный проект был реализован Красным Полумесяцем Кыргызстана при поддержке Красного Полумесяца Саудовской Аравии.

На мероприятии присутствовали заместитель министра Здравоохранения КР Эркин Чейчебаев, Директор Национального Центра Фтизиатрии Кадыров Абдуллат, а также генеральный директор Красного Полумесяца Кыргызстана Чингиз Джакипов.

Отделение сможет принимать 50 пациентов одновременно, лечение будут получать пациенты с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ). Здание находится на территории Центра Фтизиатрии, а площадь составляет 900 кв.м.

Как отметил замминистра Здравоохранения КР Эркин Маратович: "Лечение лекарственно устойчивых форм туберкулеза требует особых условий. Больница построена по международным стандартам и позволит оказывать качественную медицинскую помощь больным".

По данным статического отдела НЦФ за 2017 г., всего по всей республике зарегистрировано 5 616 больных туберкулезом (статистика за 2018 г. еще подсчитывается).