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В Госкомитете по делам обороны подделывали документы и присваивали деньги

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- ВБ
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Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьями 171 (Присвоение или растрата вверенного имущества), 304 (Злоупотребление должностным положением), 315 (Служебный подлог) и 350 (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК Кыргызской Республики.

Так, Генеральной прокуратурой совместно с АКС ГКНБ Кыргызской Республики проведена проверка деятельности Государственного комитета по делам обороны (далее – ГКДО) и сухопутных войск Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики, в ходе которой выявлен ряд финансовых нарушений.

По результатам проверки установлено, что отдельные должностные ГКДО подделывали документы и использовали фальшивые печати различных органов в целях незаконного присвоения денежных средств, предназначенных для выплат военнослужащим.

Указанные действия также осуществлялись должностными лицами Генштаба для незаконного присвоения бюджетных средств под видом возмещения транспортных, командировочных и других расходов военнослужащих.

Уголовное дело направлено в компетентный орган для организации расследования.


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URL: https://www.vb.kg/374902
Теги:
Генеральная прокуратура, подделка, АКС ГКНБ, Кыргызстан, уголовное дело
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