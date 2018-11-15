В Госкомитете по делам обороны подделывали документы и присваивали деньги

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьями 171 (Присвоение или растрата вверенного имущества), 304 (Злоупотребление должностным положением), 315 (Служебный подлог) и 350 (Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК Кыргызской Республики.

Так, Генеральной прокуратурой совместно с АКС ГКНБ Кыргызской Республики проведена проверка деятельности Государственного комитета по делам обороны (далее – ГКДО) и сухопутных войск Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики, в ходе которой выявлен ряд финансовых нарушений.

По результатам проверки установлено, что отдельные должностные ГКДО подделывали документы и использовали фальшивые печати различных органов в целях незаконного присвоения денежных средств, предназначенных для выплат военнослужащим.

Указанные действия также осуществлялись должностными лицами Генштаба для незаконного присвоения бюджетных средств под видом возмещения транспортных, командировочных и других расходов военнослужащих.

Уголовное дело направлено в компетентный орган для организации расследования.