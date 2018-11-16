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Плюсы от ЕАЭС: Таможня за 10 месяцев собрала в бюджет страны 34,3 млрд сом

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- Оксана Гут
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По прогнозам ГТС КР, за 2018 год будет собрано таможенных платежей в 2 раза больше, чем в 2015-ом году, когда Кыргызстан только вступил в ЕАЭС. Если перевести это на цифры, то в бюджет страны поступит 43,5 млрд сомов. Тогда как три года назад сумма от сборов составляла 20,8 млрд сомов.

В Государственной таможенной службе проинформировали VB.KG, что за последние 2 года наблюдается ежегодный прирост поступления таможенных платежей из третьих стран в республиканский бюджет - в среднем более 6,5 млрд сомов.

2016 год

- 29,3 млрд сомов

В сравнении с 2015 годом поступление таможенных платежей увеличилось на 8,5 млрд сомов, темп роста составил 141%.

2017 год

– 34,2 млрд сомов

В сравнении с 2015 годом поступление таможенных платежей увеличилось на 13,4 млрд сомов, темп роста составил 164%.

В сравнении с 2016 годом - на 5 млрд сомов, темп роста составил 117%.

2018 год

За январь-октябрь таможенная служба обеспечила поступление таможенных платежей в сумме 34,3 млрд сомов. Из них напрямую поступившие в республиканский бюджет - 20,9 млрд сомов, от импортной таможенной пошлины от государств-членов ЕАЭС - 13,4 млрд сомов. Кстати, отечественные таможенники ожидали от общего "котла" больше средств, а именно на 134 млн сомов.

В сравнении с 10 месяцами 2017 года поступление за тот же период текущего года увеличилось на 6 млрд 531,2 млн сомов, темп роста составил 123,5%.

Также, согласно отчетам ГТС КР, по итогу 2018-го в доходную часть госказны поступит на 3,7 млрд сомов больше, чем планировалось. Соответствующие изменения были внесены в закон "О республиканском бюджете КР" 31 октября.

В случае, если прогноз будет оправдан, то сумма поступлений от таможенных взносов на 9,3 млрд сомов вырастет по сравнению с фактическими показателями 2017 года.

От редакции отметим, что на днях депутат Жогорку Кенеша от фракции "Бир Бол" Акылбек Жапаров, к слову бывший министр финансов, выступая на заседании комитета по бюджету и финансам заявил, что в этом году правительство Абылгазиева собрало таможенных пошлин на 13,7 млрд сомов больше, чем в прошлом году. Из чего парламентарий, как писали СМИ, сделал вывод, что ГТС долгие годы недосдавало в казну по 10 млрд сомов ежегодно. Жапаров даже определил сумму ущерба, нанесенного государству – 70 млрд!

Откуда у нардепа такие данные, непонятно. И кто путает реальные цифры с желаемыми - парламентарий, доктор экономических наук или целое таможенное ведомство - еще предстоит разобраться.


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URL: https://www.vb.kg/374905
Теги:
бюджет, таможенные пошлины, Таможенный союз, ЕАЭС, Кыргызстан, таможня, ГТС
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