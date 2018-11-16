Зачем Турции увеличивать объемы военной помощи Кыргызстану?

Увеличение объемов военной помощи Турцией, вероятней всего, затронет общепринятые направления сотрудничества со всеми странами - разведку, силовые структуры, борьбу с терроризмом, торговлю людьми, противодействие распространению ядерного оружия, борьбу с наркотрафиком. И по ним сотрудничают все страны, независимо от того, в какой блок входят. Об этом VB.KG сообщил экс-первый заместитель министра внутренних дел Киргизской ССР, экс-министр национальной безопасности КР Феликс Кулов.

По его словам, мы получаем помощь от разных государств, среди них и Турция.

- В свое время нам ее оказывали и западные партнеры. Обычно в рамках этой поддержки мы получали приборы ночного видения, тепловизоры и иное военное оборудование. В увеличении финансирования на военную помощь от Турции я бы не стал искать какую-то подоплеку. Какие-то геополитические мотивы также весьма сомнительны. Так как договор ОДКБ предусматривает, что, даже получая помощь от иных государств, использовать ее против наших союзников категорически запрещено. Более того, она не так значима, как кажется – тот же современный реактивный самолет на нее не купишь, - подчеркнул Феликс Кулов.

Экс-министр нацбезопасности отметил, что все суммы предоставляются в рамках дружеских отношений с Турцией.

- Так что это обычный процесс для нашей страны, - заключил Кулов.

Подобную позицию по данному вопросу озвучил и генерал-полковник, первый командующий Национальной гвардией КР Абдыгул Чотбаев.

- С первого дня, когда меня назначили командующим Нацгвардии, и Турция, и Китай, и Россия оказывали нам военную помощь. В этом нет никаких скрытых политических моментов. Так что, Турция помогала нам на протяжении всей нашей независимости. Подобное участие обычно заключается в приезде военных инструкторов, приглашении для стажировки к себе в страну наших военнослужащих. Обычно это были представители спецназа. Также часто речь шла о компьютерной технике, снаряжении. Поэтому, с учетом вышесказанного, на руки, вероятнее всего, будет получено около полумиллиона, оставшееся – придет обучением и техникой, - считает он.

Генерал-полковник добавил, что не исключено, что инициатива об увеличении помощи еще на 1 миллион долларов исходила исключительно от нашей стороны.

- Турция лишь одобрила подобную просьбу, - подчеркнул Чотбаев.

Напомним, исполнявший обязанности посла Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов в интервью радио "Азаттык" сообщил, что данное государство увеличит объем военной помощи Кыргызстану.

"До этого ежегодно Турция оказывала военную помощь нашей республике в размере 1 млн долларов. А с 2019 года эта сумма вырастет до 2 млн долларов", - пояснил он.